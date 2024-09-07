В Думе предложили обязать гостиницы выделять номера для постояльцев с животными

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил обращение заместителю министра экономического развития РФ Дмитрию Вахрукову, в котором предлагает обязать гостиницы выделять 5% номеров для постояльцев с домашними животными. Документ есть в распоряжении ТАСС.

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"Обращаемся с предложением о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, обязывающих лиц, занимающихся гостиничным бизнесом, обеспечивать наличие специальных номеров в количестве 5% от общего числа номеров в гостинице, предназначенных для размещения домашних животных", - указал депутат в письме.

По его словам, многие семьи "предпочитают путешествовать вместе со своими питомцами, что позволяет им избежать стрессов, связанных с разлукой".

"Однако, несмотря на высокий спрос на специальные номера для размещения домашних животных, многие гостиницы не предоставляют соответствующих условий для размещения животных, что создает неудобства для владельцев и ограничивает их возможности для путешествий", - пояснил Арапов.

Парламентарий считает, что обеспечение гостиниц "номерами для домашних животных со специальными тарифами привлечет новых туристов", которые не хотят оставлять домашних животных дома.

"Это создаст дополнительные возможности для развития туристической инфраструктуры и положительно скажется на экономике регионов", - добавил он.

Арапов считает, что предложенная мера не вызовет дополнительной финансовой нагрузки на гостиничный бизнес и будет способствовать обеспечению безопасности клиентов, имеющих аллергию на животных.