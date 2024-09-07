В Таджикистане заявили, что россияне довольны турпоездками в республику

Российские туристы, посетившие Таджикистан, в основном удовлетворены качеством обслуживания в республике и впечатлениями от таких поездок. Однако в стране продолжат совершенствовать сервис, сообщили ТАСС в комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана. Также в ведомстве назвали самые популярные у россиян локации в республике.

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"Наблюдения показывают, что посещение Республики Таджикистан и трансляция отзывов и впечатлений через социальные сети о ходе пребывания туристов из РФ оцениваются удовлетворительно", - сказал представитель комитета.

Он отметил, что поездки в республику пользуются большим спросом у россиян.

"Там, где есть высокий спрос на туристов, обязательно будут и недостатки. Следует отметить, что в этом году для преодоления недостатков в туристической отрасли реализуется второй этап стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года", - добавили в комитете.

По его словам, самими популярными местами в Таджикистане у российских туристов являются Памирский тракт, Национальный музей в Душанбе, Гиссарская крепость, Фанские горы, озеро Искандеркуль, а также Маргузорские озера, более известные как каскад "Семь озер", каждое из которых отличается цветом.

"Наблюдения показывают, что туристы из Российской Федерации больше интересуются альпинизмом, экотуризмом и охотой, уделяют этим видам туризма особое внимание во время своего пребывания в Республике Таджикистан", - отметили в комитете.

Также россияне желают посетить Горно-Бадахшанскую автономную область, в которой, помимо альпинизма и походов, доступен охотничий туризм.

Ранее в ведомстве сообщали, что рассчитывают привлечь 300 тыс. российских туристов за 2024 год. Это на 14% больше, чем было в 2023 году. Тогда страну в качестве туристов посетили 262,4 тыс. россиян.