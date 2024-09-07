Стало известно о проблеме проекта «Тропы Дальнего Востока»

Реализация проекта «туристических троп» на Дальнем Востоке тормозится о бюрократию, заявил зампред Госдумы Шолбан Кара-оол на полях Восточного экономического форума, говоря о господдержке развития туристической отрасли в макрорегионе.

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«Дальний Восток реализует поручение президента по так называемым «туристическим тропам». Казалось бы, все легко и просто, но на самом деле здесь сталкиваются интересы разных министерств, и нам предстоит преодолеть определённую бюрократию», — сказал вице-спикер, чьи слова приводятся в Telegram-канале «Дума ТВ».

По данным пресс-службы полпреда в ДФО, в округе отобрали проекты по 18 туристическим тропам, четыре из которых – на Камчатке и в Забайкалье, по две в Бурятии, Приморье и Хабаровском края и по одной в Приамурье, Магаданской области на Чукотке.

В ходе реализации проектов планируется создать и обустроить порядка 118,2 километров троп.