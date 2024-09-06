В РФ в рамках летней оздоровительной кампании отдохнули 5,6 млн детей

Порядка 5,6 млн детей отдохнули в 39 тыс. организациях в рамках летней оздоровительной кампании 2024 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на 9-м Байкальском образовательном форуме.

"Министр просвещения поделился результатами летней оздоровительной кампании 2024 года: организованным отдыхом было охвачено 5,6 млн детей в 39 тыс. организациях", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения РФ.

На пленарном заседании форума министр также отметил, что в преддверии начала учебного года были проведены всероссийские учения по антитеррористической угрозе. В них приняли участие свыше 1,3 млн или 91,3% педагогических работников.