$89.82+0.1299.72+0.52
Почта

На курорте «Роза Хутор» заботятся о сохранении биоразнообразия в горах

На курорте «Роза Хутор» для копытных установили две кормушки в лесной зоне. Это место идеально для наблюдения за оленями, особенно в период гона, который начинается в середине сентября. Осенью на подкормочных станциях животные могут найти соль, содержащую минералы, которые способствуют укреплению костей, росту рогов и увеличению молока у самок для будущего потомства. Об этом сообщается на сайте курорта «Роза Хутор».

На курорте «Роза Хутор» заботятся о сохранении биоразнообразия в горах
© globallookpress.com

Руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев отмечает, что для кормушек используется особая соль, содержащая вещества, которые помогают копытным избавляться от паразитов. В рамках заботы о сохранении биоразнообразия на курорте «Роза Хутор» постоянно функционируют шесть подкормочных станций. Они расположены на различных высотах в местах, выбранных специалистами Сочинского национального парка, где копытные встречаются наиболее часто.

Для одного наполнения подкормочных станций требуется 40-50 килограммов соли, и содержимое кормушек регулярно пополняется. Кроме оленей, соль привлекает также серн и косуль, обитающих в окрестностях курорта.

Зимой и в первой половине весны сотрудники курорта «Роза Хутор» добавляют в подкормочные станции сено и кукурузу для животных. Благодаря заботе популяция копытных в окрестностях курорта постоянно увеличивается. Недавно неподалеку от туристических троп было замечено стадо из 40 серн.

Отдых в России