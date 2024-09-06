На курорте «Роза Хутор» заботятся о сохранении биоразнообразия в горах

На курорте «Роза Хутор» для копытных установили две кормушки в лесной зоне. Это место идеально для наблюдения за оленями, особенно в период гона, который начинается в середине сентября. Осенью на подкормочных станциях животные могут найти соль, содержащую минералы, которые способствуют укреплению костей, росту рогов и увеличению молока у самок для будущего потомства. Об этом сообщается на сайте курорта «Роза Хутор».

Руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев отмечает, что для кормушек используется особая соль, содержащая вещества, которые помогают копытным избавляться от паразитов. В рамках заботы о сохранении биоразнообразия на курорте «Роза Хутор» постоянно функционируют шесть подкормочных станций. Они расположены на различных высотах в местах, выбранных специалистами Сочинского национального парка, где копытные встречаются наиболее часто.

Для одного наполнения подкормочных станций требуется 40-50 килограммов соли, и содержимое кормушек регулярно пополняется. Кроме оленей, соль привлекает также серн и косуль, обитающих в окрестностях курорта.

Зимой и в первой половине весны сотрудники курорта «Роза Хутор» добавляют в подкормочные станции сено и кукурузу для животных. Благодаря заботе популяция копытных в окрестностях курорта постоянно увеличивается. Недавно неподалеку от туристических троп было замечено стадо из 40 серн.