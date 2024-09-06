Места в гостиницах Суздаля на Новый год почти распроданы

За 4 месяца до зимних праздников в объектах размещения Суздаля почти не осталось свободных мест на новогодние даты. В этом убедился корреспондент портала TourDom.ru, проверивший 6 сентября наличие номеров в системах онлайн-бронирования.

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На заезды с 31 декабря на 2 ночи доступно лишь 10 вариантов – один отель 5* и 9 без категории – гостевые дома и квартиры. Это в 10 раз меньше, чем на даты конца осени: с 15 по 17 ноября, например, есть выбор из 104 объектов, в том числе двух уровня 5*, четырех – 4* и двух – 3*.

Остановиться с 31 декабря по 2 января в «Бутик-отеле Суворова 26» 5* предлагается по цене от 66 тыс. руб. на двоих (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 16:00 6 сентября. – Ред.). Шестиместный люкс с джакузи обойдется в 200 тыс. руб.

Семейный коттедж (41 кв. м) в гостевом доме «Суздаль Villa» на новогодние даты с 31 декабря по 2 января стоит 70,4 тыс. руб.

Для сравнения: с 15 ноября его можно забронировать на 2 ночи более чем вдвое дешевле – за 29,9 тыс. руб.

В центре Суздаля, поблизости от основных достопримечательностей, на новогодние даты осталось лишь два вакантных варианта. Двухместный номер Standard в гостевом доме «Зарядье» предлагается за 39,8 тыс. руб. на 2 ночи с 31 декабря, а четырехместный семейный коттедж (42 кв. м) в «Монастырской Избе» – за 65 тыс. руб.

Ранее мы писали, что слово «Суздаль» вошло в топ-50 самых популярных, возможно благодаря празднованию в этом году 1000-летия города.