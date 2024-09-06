Иранские туристы рассказали, что вызвало у них восторг на Северном Кавказе

Первая организованная группа туристов из Ирана, прибывшая на Северный Кавказ по безвизовому режиму, поделилась своими впечатлениями от поездки. Они уже посетили Чечню и начали знакомство с Дагестаном, а затем побывают в Северной Осетии.

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Как рассказал порталу «Это Кавказ» заместитель начальника управления по инвестиционной активности Кавказ.РФ Тигран Минасян, больше всего иранских туристов поразили кавказские мечети, северокавказское гостеприимство и высокий уровень развития туристической инфраструктуры.

«Гости в восторге от озера Кезеной-Ам, от мечетей, расположенных в Чеченской Республике, от Сулакского каньона, от дербентской крепости, от знаменитой кавказской еды. Туристов из Ирана угощали ухой из осетра и стерляди. Поэтому в целом гости довольны и разнообразием еды, и поражены множеством интересных достопримечательностей», — отметил он.

Минасян также добавил, что в каждом регионе у группы свой гид-переводчик, например, в Чечне и в Дагестане — англоговорящий, а в Северной Осетии — переводчик на фарси.

Прямые авиарейсы между Тегераном и Грозным были запущены в июне этого года. Открытие нового направления стало результатом совместной работы представителей Минэкономразвития, Минтранса, Кавказ.РФ, властей Чечни и Ассоциации воздушного транспорта и ведущих туристических агентств Ирана.

«Мы надеемся, что благодаря прямому авиасообщению между Тегераном и Грозным и на Северном Кавказе, и в Иране туристов станет больше», — заключил он.

По данным пресс-службы Кавказ.РФ, всего в составе группы на отдых прямым рейсом Тегеран — Грозный прибыли 27 человек. В программе путешествия — три региона: Чечня, Дагестан, Северная Осетия. Тур был подготовлен вместе с правительствами регионов и туроператорами. Этому предшествовала ознакомительная поездка туроператоров Исламской Республики Иран в СКФО, которая была организована в сентябре прошлого года.

В Чечне программа тура включает, в частности, экскурсию по центру города, подъем на смотровую площадку в комплексе «Грозный-сити», осмотр знаменитых мечетей в Аргуне и Шали, поездку на озеро Кезеной-Ам. В Дагестане гости из Ирана посетили Сулакский каньон, побывали в древней дербентской крепости Нарын-кала и старом городе, прогулялись по улицам Махачкалы. В Северной Осетии они увидят исторический центр Владикавказа, посетят «Дом Вахтангова», а затем даргавский некрополь, ущелья и каньоны республики.

Механизм безвизовых групповых поездок между Россией и Ираном запущен в августе 2023 года в результате совместной работы АО «Кавказ.РФ» с Минэкономразвития России. Первый обмен туристическими группами состоялся в сентябре 2023 года, когда группа из Ирана посетила регионы Северного Кавказа по приглашению АО «Кавказ.РФ».

Минэкономразвития прогнозирует, что к концу 2024 года взаимный турпоток с Ираном в рамках группового безвизового механизма составит порядка 40 тысяч туристов.