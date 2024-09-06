В ЯНАО пройдет праздник в этнопарке «Коми-деревня»

В ЯНАО 7 сентября пройдёт праздник в этнопарке «Коми-деревня»
В Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа подготовили праздничную программу по случаю года со дня открытия этнопарка «Коми-деревня» 7 сентября.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.
В программе запланированы мастер-классы, национальные игры, экскурсия и музыкальное представление.
Гости также смогут попробовать национальное блюдо — коми-уху.
Ранее в Росзаповедцентре рассказали о росте туристического потока на 14% в российские национальные парки и заповедники с начала 2024 года.