В ЯНАО пройдет праздник в этнопарке «Коми-деревня»

В Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа подготовили праздничную программу по случаю года со дня открытия этнопарка «Коми-деревня» 7 сентября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

В программе запланированы мастер-классы, национальные игры, экскурсия и музыкальное представление.

Гости также смогут попробовать национальное блюдо — коми-уху.

Ранее в Росзаповедцентре рассказали о росте туристического потока на 14% в российские национальные парки и заповедники с начала 2024 года.