Пушкинские места и Таежный край: куда поехать отдыхать в выходные

Начало осени – отличное время для путешествий. Чтобы увидеть «в багрец и золото одетые леса», полюбоваться храмами и монастырями, прогуляться по парковым аллеям, вовсе не обязательно ехать далеко. Мы составили несколько маршрутов выходного дня на сентябрь по нашему региону. Выбирайте место, где вы ещё не были, и, не теряя ни минуты, отправляйтесь на уикенд.

По пушкинским местам (6+)

Большое Болдино

Сюда, в родовое имение Пушкиных, стремятся туристы из разных уголков России. Из всех имений пушкинской семьи только болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн. Осенью здесь особенно красиво и атмосферно. А главное – есть что посмотреть.

Так, сохранился господский дом, где жил и работал поэт.

«Восстановлены флигель и хозяйственные постройки, а также усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времён. Весь комплекс усадьбы воссоздан на основе архивных документов и данных археологических раскопок. Отреставрирована каменная церковь Успения, которая строилась ещё дедом Александра Сергеевича Пушкина и была освящена в год рождения будущего поэта», – рассказывается на сайте музея.

Всего музей-заповедник предлагает более 20 разнообразных экскурсионных маршрутов и программ.

Усадьбу можно посетить самостоятельно, купив входной билет. За 350 рублей в течение полутора часов вы осмотрите Господский дом, вотчинную контору, заповедный парк, баньку, конюшню, музей пушкинских сказок. По желанию можно выбрать отдельные объекты для посещения.

Готовый тур из Нижнего Новгорода обойдётся в 3200 рублей. В стоимость входят проезд, посещение музея, экскурсионное обслуживание. Отдельно оплачиваются вход в музей «Повести Белкина» и обед.

Самостоятельные туристы могут добраться на автомобиле или автобусе от автостанции «Щербинки». В пути 3 часа 30 минут. Стоимость билета чуть больше 900 рублей в одну сторону.

Таёжный край (6+)

Ичалковский бор

Уникальная для русской равнины территория Ичалковский бор любима туристами. Ещё в начале XX века ботаники, изучавшие эту территорию, называли бор «горно-таёжным островом в степной оправе». Здесь удивительным образом сочетаются хвойные и лиственные леса с гористой местностью. Кроме этого, по оценкам специалистов, на территории больше тысячи карстовых провалов, гротов и пещер. В некоторых можно побывать, даже если нет специального снаряжения.

Одна из самых глубоких пещер носит название Ледяная. На дне её расположено озеро, которое даже в тёплое время года покрыто тоненькой корочкой льда. Весьма разнообразна в Ичалковском бору флора и фауна. Тут можно встретить редкий вид горного папоротника и длиннохвостую неясыть – типичный таёжный вид. Совсем неподалёку водятся степные виды животных – тушканчики и суслики.

Посетить Ичалковский бор, который входит в состав государственного природного заказника регионального значения, можно совершенно бесплатно.

В экологический тур в Ичаловский бор путешественники отправляются с апреля по октябрь. Стоимость – 2400 рублей с человека. Дополнительно нужно оплатить обед.

Самостоятельно можно добраться на автомобиле до Перевоза (примерно 135 км), дальше следует держать путь в сторону Ичалковского карьера.

На общественном транспорте сначала нужно доехать на электричке или поезде до Перевоза, пересесть на автобус до Ичалок, затем пешком через Ичалковский карьер.

Приятно и познавательно провести выходные дни в дворянских усадьбах. Экскурсионные агентства предлагают туры одного дня, во время которых можно посетить дом-усадьбу Пашковых, усадьбу барона Жомини и камнерезную фабрику «Борнуковская пещера». Стоимость тура 3400 рублей. (6+)

Прямо над Волгой (0+)

Бор

Начать путешествие интересно прямо в Нижнем Новгороде. Отправляйтесь в Вознесенский Печёрский мужской монастырь, расположенный на крутом берегу Волги. Он не просто красив. Это одна из древнейших обителей земли Нижегородской.

Дальше садитесь на канатную дорогу до городского округа город Бор. Немного прогуляйтесь по центральным улицам, и вот вы у православного культурно-просветительского центра «Сергиевская слобода».

Центр открылся в 2014 году в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского. На территории две церкви – Знаменская и Сергиевская. Обе они с большой историей, в советское время были практически разрушены. В 90‑е годы прошлого века храмы вернули епархии, сейчас они полностью восстановлены.Следующая точка – природный парк «Моховые горы». Место потрясающее – чистейший воздух, хвойный лес, река. Всё оборудовано для отдыха и прогулок – дорожки, освещение, лавочки, есть спуски к Волге, установлен памятник Максиму Горькому и Фёдору Шаляпину.

Посещение храмов и соборов, прогулка по горам – бесплатно. Экскурсионные агентства предлагают вечерние туры на Моховые горы с ужином в ресторане. Стоимость на человека – 1500 рублей. До Бора удобно добираться на канатной дороге. Цена билета – 120 рублей в одну сторону.

Другой вариант – сразу поехать на электричке до станции Моховые горы из Нижнего Новгорода. Дальше на автобусе до остановки «Стеклозавод» и немного пешком до спортивного комплекса «Кварц» и вглубь леса.

По указу императора (0+)

Катунки

Село Катунки расположено всего в 17 километрах от Чкаловска. Туристы сюда едут, чтобы посмотреть на величественный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Храм построили в начале XIX века по указу императора Александра I. Эта каменная пятиглавая церковь долгое время оставалась сосредоточением духовной жизни.В советском время храм закрыли, внутреннее убранство было утрачено. По счастливой случайности не пострадали великолепные фрески – стены и потолок лишь побелили. Во время восстановительных работ фрески открылись и по сей день радуют прихожан.

В храме хранятся ковчеги с частицами мощей святого великомученика Пантелеимона Целителя и преподобного Сергия Радонежского, преподобного Макария Желтоводского и Дивеевских сестёр, а также святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, праведного Алексия Бортсурманского.

Кроме этого храм расположен в очень красивом месте – чуть на возвышении, внизу Горьковское водохранилище и набережная. Вход в собор бесплатный.

В Катунки организуют туры. Длительность путешествия – 12 часов. В программе посещение храма в Катунках, обзорная экскурсия по Юрьевцу, посещение музеев. Стоимость – 2400 рублей. Питание – за дополнительную плату.

На машине дорога займёт 2 часа. Также можно самостоятельно добраться до Чкаловска на автобусе, а дальше пересесть на автобус до Катунок – время в пути 20 минут.