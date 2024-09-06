Скуф и альтушка едут в Суздаль: в топе модных слов нашлось место туризму

Благодаря празднованию 1000-летия с момента основания Суздаля, которое растянулось практически на весь 2024-й, название города вошло в список самых популярных слов этого года. И теперь претендует на попадание в десятку, а затем, может, и вовсе займет первое место. Результатами исследования накануне поделились эксперты проекта «Слово», которые занимаются подобным анализом ежегодно.

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В общем списке слов-победителей, который пока состоит из 50 позиций, есть как привычные и знакомые всем, отражающие текущую повестку – «русский», «кибератака», «волонтер», «замедение», «иноагент», «беспилотник» и прочие. Но можно обнаружить и кое-что экзотическое. Например, такие слова, как «скуф» (ленивый мужчина с пивным животом), «альтушка» (носительница субкультуры), «чиназес» (слово-мем, означающее одобрение), «трушность» (подлинность), «тапать» (стучать пальцем по экрану смартфона), которые пришли из молодежного сленга.

«Суздаль» – единственное слово в топе, связанное с туризмом. И, что характерно, с туризмом внутренним, который считается сегодня главным трендом. Конечно, празднование юбилея этого одного из древнейших в России городов, жемчужины Золотого кольца, сыграло решающую роль. Например, во время главных мероприятий празднования 9–11 августа Суздаль посетили 36 тыс. человек (притом что население города чуть превышает 9 тыс.). В целом же этим летом рост турпотока в городе, по словам замгубернатора Владимирской области Александр Ремиги, составил 48%.

Пользуется популярностью городок не только в дни юбилея. Туристы и в обычное время ценят старинные церкви, монастыри, кремль и другие достопримечательности, сохранившиеся в Суздале. Играет свою роль и местоположение города – относительно недалеко от столицы, а также удобство, с которым можно в Суздаль добраться. Время в пути на машине из Москвы составляет 3 часа, от Владимира дорога займет 40 минут. Гостиницы городка не пустуют, а, например, во время новогодних каникул в них настоящий ажиотаж. Места в отелях, которых по понятным причинам не очень много, бронируют уже сейчас.