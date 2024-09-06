Туристический поток в Нижегородскую область установил рекорд

Около 1,1 млн туристов посетили Нижегородскую область с июня по июль 2024 года. Это на 12,1% больше, чем в прошлом году, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в региональном министерстве туризма и промыслов. Чаще всего в регион приезжали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Владимирской и Ивановской областей. По августу информации пока нет.

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За время пребывания в Нижегородской области туристы посещали Нижний Новгород, Городец, Арзамас, Дивеево, Выкса, Большое Болдино, а также Семёнов, Чкаловск, Выкса и озеро Светлояр. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что три новых маршрута запустят для «Валдаев» в 2025 году.