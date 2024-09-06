В Петербурге благоустроят береговые линии для туристов и жителей города

Благоустройство еще 60 км береговых линий и 240 общественных пространств запланировали в Северной столице до 2030 года. Речь также идет об обустройстве 700 детских и спортивных площадок.

«Нам надо благоустроить еще 60 км береговых линий…, 240 новых общественных пространств», – цитируют СМИ слова губернатора Александра Беглова.

В частности, планируется благоустроить набережную Большой Невки, Линейный парк на Васильевском острове, Пейзажный парк в Полюстрово, Малоохтинский парк, Пушкин и так далее. ТАСС пишет, что город хотят сделать привлекательным для петербуржцев и туристов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что из набережных в Северной столице хотят сделать непрерывную пешеходную зону.