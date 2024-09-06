Стало известно, с какими проблемами сталкиваются нижегородские туроператоры

На рынке туристической отрасли фиксируется жесткая конкуренция за клиентов, где крупные федеральные компании имеют значительные финансовые и кадровые ресурсы. Об этом пишет «Бизнес News» со ссылкой на председателя комитета по туризму и индустрии гостеприимства при ТПП Нижегородской области Татьяну Смайл.

Она пояснила, что цена туристических программ формируется из расходов на перевозку, размещение и экскурсии. Для удержания фиксированной стоимости проживания операторам необходимо делать бронь за 2–3 месяца, что малым компаниям часто недоступно из-за ограниченных средств.

В сезон стоимость размещения в сезон может увеличиваться до 100%, и, несмотря на наличие крупных туристических агентств, число доступных мест в Нижнем Новгороде ограничено. Это также бывает связано с тем, что в области проходит множество различных мероприятий, и под них выкупаются номера в гостиницах. Все это создает проблемы для туроператоров, которые рискуют повышать стоимость своих услуг или искать альтернативное размещение.

Также эксперт обратила внимание на нехватку транспорта для трансферов и экскурсий, что приводит к росту цен на аренду автобусов на 15–20%. Например, отсутствие необходимых автобусов у перевозчиков может вызвать дополнительные затраты для участников групповых туров.

Дефицит транспортных услуг и средств размещения ведет к повышению цен, что отрицательно сказывается на туристической привлекательности региона, и некоторые туристы могут предпочесть другие, более доступные направления.

Кадровый дефицит также остается серьезной проблемой. Молодые специалисты, приходящие в отрасль, имеют высокие ожидания по зарплате, что не всегда соответствует возможностям работодателей. В то же время на рынке появляются московские компании, способные предложить более конкурентные условия.

Смайл подчеркнула, что нижегородские туроператоры сталкиваются с множеством сложностей, что усложняет развитие туристической сферы в регионе. Она предложила наладить диалог между предпринимателями и правительством для создания поддержки малого и среднего бизнеса, что поможет решить текущие проблемы в туристической отрасли.

Ранее сообщалось, что спрос на глэмпинги в Нижегородской области увеличился в три раза.