Российские туристы стали чаще выбирать короткие поездки по стране

В 2024 году жители России стали чаще выбирать поездки внутри страны от 1 до 5 дней. Популярнее стали горные направления — Крым, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Северная Осетия, сообщила «Газете.Ru» пресс-служба Яндекс Путешествий.

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Короткие поездки пользуются спросом по ряду причин. Во-первых, они позволяют путешествовать чаще. Во-вторых, такие путешествия удобнее планировать, не нарушая рабочий график и семейные планы. Кроме того, современный туризм дает массу вариантов для активного отдыха, экскурсий и прочего, которые можно успеть попробовать за несколько дней. А короткие поездки вне своего региона часто используют еще для «перезагрузки», отметили в пресс-службе.

По данным аналитиков, наибольший рост по спросу на отели и апартаменты для коротких поездок в сравнении с 2023 годом показывают Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Другими быстрорастущими макрорегионами стали Сибирский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа.

Самыми популярными регионами для коротких поездок в этом году остаются Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть. За ними следуют Краснодарский край, Ростовская область, Татарстан, Нижегородская, Ярославская, Владимирская и Воронежская области и Крым.

Сравнение данных по поиску и бронирований отелей и апартаментов проводилось в период с 1 января по 31 декабря 2024 и 2023 года.