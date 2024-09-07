Нижний Новгород занял шестое место в рейтинге IQ городов

Нижний Новгород занял 6 место в рейтинге IQ городов Минстроя России. Аналитики оценивали уровень цифровизации городского хозяйства в регионах по проекту «Умный город». Нижний Новгород набрал 76,78 балла и разместился на 6 строчке рейтинга среди крупнейших городов.

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Лидером рейтинга стала Москва с 120 баллами. Также в топ‑5 вошли Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Пермь. Города оценивали почти по 40 показателям от транспорта, здравоохранения и экологии до культуры, науки, управления и безопасности.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижегородская область стала лидером по росту денежных доходов населения.