Многие россияне хотят провести отпуск на Дальнем Востоке

Провести свой отпуск на Дальнем Востоке хотят более 60% россиян. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного специально к Восточному экономическому форуму. В исследовании поучаствовали 1,5 тыс. россиян.

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Как выяснилось, 62% респондентов хотят провести отпуск на Дальнем Востоке, при этом 53% из них никогда там не были. Только 9% собираются вернуться туда снова.

Потенциальных туристов привлекает необычная природа и животные региона. В большинстве своем они хотят порыбачить, поохотиться и поправить здоровье на Дальнем Востоке. Лишь малая часть – менее 10% – заинтересована в том, чтобы посетить культурные или спортивные мероприятия.

Есть и те, кто категорически против поездок в эту часть России, – четверть опрошенных не хочет отдыхать на Дальнем Востоке.

Свое мнение о поездках на Дальний Восток вы можете высказать в телеграм-канале «Крыша ТурДома». А также поделиться впечатлениями о плюсах и минусах отдыха там. Приглашаем к дискуссии всех желающих!