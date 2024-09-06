В Кабардино-Балкарии подвели итоги летнего туристического сезона

Летний туристический поток в Кабардино-Балкарию в 2024 году достиг 635 тысяч человек, что на 6% больше по сравнению с летом 2023 года, сообщает Министерство курортов республики.

Как и в прошлом году, в текущем сезоне количество туристов, предпочитающих летний отдых в КБР, превышает число тех, кто выбирает зимний отдых.

В числе десяти ведущих регионов, откуда приезжают туристы в Кабардино-Балкарию, оказались Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, а также регионы Северного Кавказа.

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков озвучил планы по увеличению туристического потока до 2,5 миллиона человек к 2030 году. В рамках пятилетней стратегии власти республики также нацелены на повышение вклада туристической отрасли в валовый региональный продукт до 8%.