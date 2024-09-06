На севере Бурятии для туризма реконструируют аэропорт

Реконструкция аэропорта в поселке Нижнеангарск на севере Бурятии планируется в два ближайших года для увеличения транспортной доступности и развития туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме министр туризма республики Алдар Доржиев.

"Мероприятие по реконструкции аэропорта в Нижненгарске вошло в мастер-план развития города Северобайкальска. Обновление инфраструктурного объекта обойдется в 2,5 млрд рублей", - сообщил Доржиев.

Срок реализации проекта - 2025-2027 годы. Ремонт коснется взлетно-посадочной полосы и здания аэровокзала. Сейчас аэропорт принимает только самолеты, рассчитанные для местных перевозок, - Ан-24 и L-410. "После обновления инфраструктуры увеличится его пропускная способность, вырастет число типов принимаемых воздушных судов, будет расширена география полетов", - пояснил министр.

Северный Байкал - не менее привлекательное место для отдыха, чем южное, восточное и западное побережье озера. Главные "точки притяжения" - практически не тронутая природа и БАМ. В 2023 году на Восточном экономическом форуме был дан страт межрегиональному проекту "БАМ туристический": пять регионов - Амурская область, Забайкалье, Хабаровский край, Бурятия и Якутия - подписали меморандум о намерении развивать туризм и выразили готовность поддерживать друг друга в развитии межрегиональных маршрутов.

"После совместного тестирования маршрута мы провели необходимую работу и подписали дорожную карту с конкретными сроками реализации мероприятий. Проект включает в себя три основных направления: природное, промышленное и культурное. В Бурятии точками входа на маршрут являются наши северные районы - Северо-Байкальский и Муйский, а также город Северобайкальск", - пояснил Доржиев.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".