Погода на море 6 сентября: купаться разрешено на всех пляжах Калининградской области
В пятницу, 6 сентября, погода на всём побережье Калининградской области остаётся благоприятной. Купание разрешено на всех пляжах, но в Пионерском к вечеру может усилиться ветер.
Температура воды сохраняется в диапазоне от +18 °C до +19 °C. Максимальная температура сегодня составит +28 °C.
- Балтийск: флаг не вывешивается из-за окончания купального сезона, но спасатели продолжают дежурство. На море полный штиль. Температура воды +19 °C;
- Зеленоградск: флага нет, купаться можно. Температура воды +19 °C;
- Пионерский: без флага, купание разрешено. Спасатели сообщили, что ветер начинает усиливаться. Температура воды +19 °C;
- Светлогорск: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью. Вода прогрелась до +18-19 °C;
- Янтарный: флаг жёлтый, в воде следует быть внимательным и осторожным. Температура воды +18 — +19 °C.
Информация актуальна на момент публикации.
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