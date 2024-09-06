Купаться разрешено на всех пляжах Калининградской области

В пятницу, 6 сентября, погода на всём побережье Калининградской области остаётся благоприятной. Купание разрешено на всех пляжах, но в Пионерском к вечеру может усилиться ветер.

Температура воды сохраняется в диапазоне от +18 °C до +19 °C. Максимальная температура сегодня составит +28 °C.

Балтийск: флаг не вывешивается из-за окончания купального сезона, но спасатели продолжают дежурство. На море полный штиль. Температура воды +19 °C;

Зеленоградск: флага нет, купаться можно. Температура воды +19 °C;

Пионерский: без флага, купание разрешено. Спасатели сообщили, что ветер начинает усиливаться. Температура воды +19 °C;

Светлогорск: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью. Вода прогрелась до +18-19 °C;

Янтарный: флаг жёлтый, в воде следует быть внимательным и осторожным. Температура воды +18 — +19 °C.

Информация актуальна на момент публикации.