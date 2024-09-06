На Ямале будут развивать образовательный туризм

Ямал запускает образовательные туры для детей и молодежи всей страны. При этом регион готов не только принимать у себя гостей, он будет отправлять юных ямальцев в просветительские путешествия и по другим регионам.

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Модель образовательного туризма округ внедряет вместе с программой "Классная страна". Для реализации проекта уже заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Агентством стратегических инициатив и акционерным обществом "Просвещение".

Подписание документа прошло в рамках международной программы "Классная страна", участником которой Ямал стал в прошлом году. Педагоги вместе со школьниками, студентами и экспертами программы разработали пять путешествий, связанных с изучением различных школьных дисциплин, среди них: "Город и человек", "Маршрут 501", "Ямал - земля открытий", "Открой свой Ямал" и "Испытай себя Севером". Все они вошли в каталог путешествий проекта "Классная страна".

"Чтобы всем сердцем полюбить Россию, ее нужно узнать, увидеть. Ребенок, который побывал на Дальнем Востоке, Кавказе, в Крыму, у нас на Севере, будет по-другому воспринимать Россию, чувствовать себя единым целым со всеми жителями нашей большой страны во всем ее многообразии, - говорит губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. - Пять региональных программ путешествий, разработанных в рамках "Классной страны", познакомят ребят с историей и достопримечательностями западной части округа - Полярным Уралом, столицей региона Салехардом. Благодаря подписанию соглашения наши дети получат дополнительные возможности для путешествий по России, а мы с удовольствием познакомим с Ямалом ребят из других регионов".

На Ямале планируют разработать еще две программы путешествий для детей, молодежи и их родителей. При формировании маршрутов будут учтены обязательные компоненты и составляющие программ согласно методологии "Классной страны".

"На данный момент уже семь регионов России подписали соглашения о совместной работе по внедрению модели детского и молодежного образовательного туризма и реализации путешествий международной программы "Классная страна". К числу этих регионов присоединились Амурская область и Ямал. В течение учебного года с каждым из них будет вестись активная работа по реализации образовательных программ путешествий, разработанных в минувшем учебном году с привязкой к учебным предметам, и других мероприятий", - рассказала Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив.

Совместная работа подразумевает участие Ямала в спецпроекте межрегионального и международного обмена в рамках "Классной страны" в 2024 и 2025 годах. Его участники смогут посетить предприятия, корпорации, научные лаборатории, технопарки, вузы и колледжи.

К слову, в начале года окружная школьная команда стала победителем всероссийского онлайн-голосования среди детских творческих проектов "Азбука символов регионов" из 22 субъектов России. Образовательная программа путешествия "Маршрут 501. Дороги, дающие жизнь" в прошлом году вошла в число лауреатов международной программы в номинации "Большое в малом". В рамках маршрута ученики 9-11 классов изучают историю Ямала, тесно связанную с амбициозной железнодорожной стройкой СССР середины 20 века - стройкой 501, частью Трансполярной магистрали ЯНАО.