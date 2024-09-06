В России стали чаще ездить в горы на несколько дней

Россияне стали чаще совершать короткие путешествия продолжительностью от 1 до 5 дней, выяснили аналитики «Яндекс Путешествий». Причем самыми популярными направлениями внутри страны стали горные регионы — Кабардино-Балкария, Крым, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Северная Осетия.

Рост популярности коротких путешествий эксперты сервиса объясняют несколькими причинами: «микро-поездки» позволяют россиянам путешествовать чаще и меньше тратить на отпуск, короткие путешествия удобнее планировать и встраивать в рабочий график. Кроме того, туристический рынок предлагает множество краткосрочных туров для активного отдыха и экскурсий.

«Наибольший рост по спросу на отели и апартаменты для коротких поездок в сравнении с прошлым годом показывают Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (рост в 1,5 раза). Другими быстрорастущими макрорегионами стали Сибирский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа (рост в 1,3 раза)», — сообщается в релизе «Яндекс Путешествий».

На основе сравнения данных по поиску и бронирований отелей и апартаментов в период с 1 января по 31 декабря 2024 и 2023 года аналитики «Яндекс Путешествий» выявили топ-10 регионов по росту популярности краткосрочных путешествий. Его возглавила Кабардино-Балкария, отелями и апартаментами в которой для коротких поездок интересуются в 2,1 раза больше по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за ночь в отеле там составляет 6 600 рублей.

Второе место по положительной динамике занимает Крым, где фиксируется двукратный рост интереса туристов к коротким путешествиям, а средняя цена за ночь составляет 6 200 рублей.

Третье место занимает Карачаево-Черкесия, где также вдвое вырос спрос на проживание на короткий период, а средняя цена ночевки составляет 8 300 рублей.

Далее в рейтинге следуют Адыгея (средняя цена за ночь 7 200 рублей), Северная Осетия (6 900 рублей в сутки), Алтай (8 100 рублей в сутки), Мурманская область (6 700 рублей в сутки), Краснодарский край (7 200 рублей в сутки), Дагестан (5 400 рублей в сутки) и Ростовская область (5 200 рублей в сутки).

Также «Яндекс Путешествия» определили список самых популярных регионов для коротких поездок в этом году. Первое место заняли Москва и Московская область, далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область. Тройку лидеров закрывает Краснодарский край. В число лидеров также вошли Ростовская область, Татарстан, Нижегородская, Ярославская, Владимирская и Воронежская области и Крым.

В десятку самых быстрорастущих городов по росту интереса к коротким путешествиям вошли Ялта, Анапа, Муром, Геленджик, Сортавала, Владикавказ, Коломна, Переславль-Залесский, Мурманск и Суздаль.

Среди зарубежных стран для краткосрочных поездок россияне чаще выбирают Грузию, Абхазию и ОАЭ.