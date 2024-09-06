Арктический блогер открыл секреты путешествий по Дальнему Востоку

Один из самых ярких российских блогеров и представителей Арктики и Дальнего Востока – блогер и главный амбассадор Арктики и Дальнего Востока Богдан Булычев побывал в гостях «ФедералПресс» на площадке Восточного экономического форума. В беседе с журналистом он поделился своими мыслями о развитии региона, новых логистических реалиях и трендах в экстремальном туризме.

«Автомобильные путешествия – это свобода остановиться, полюбоваться видами, поймать рыбу, искупаться в реке и провести ночь в дикой природе. Арктика и Дальний Восток всегда ассоциировались с экстремальными условиями и настоящей романтикой дикой природы. Именно здесь находятся лучшие места для тех, кто хочет испытать настоящее приключение», – заявил Богдан Булычев.

Известный российский путешественник, который посвятил свою жизнь исследованию самых отдаленных и труднодоступных уголков России, подчеркнул, что интерес к Арктике и Дальнему Востоку стремительно растет. В последние годы эти территории, ранее известные своей суровостью и сложностью для путешествий, привлекают все больше туристов, уставших от комфортных и предсказуемых маршрутов, которые предлагают мегаполисы.

«Мы настолько привыкли к комфортной жизни, что теперь ищем путешествия, которые выводят нас из зоны комфорта и позволяют ощутить настоящую дикость природы, которая пока еще не была покорена человеком», – продолжает блогер.

Булычев подчеркивает, что даже с развитием инфраструктуры эти регионы сохраняют свою первозданную красоту и экстремальность, остаются символами непростых и даже суровых путешествий. В качестве примера путешественник привел Камчатский край, который может предложить широкий спектр туристических услуг – от бюджетных туров до эксклюзивных поездок с вертолетами и морскими прогулками.

«Здесь каждый может найти для себя что-то свое: от палатки у подножия вулкана до роскошных отелей с видом на необузданные ландшафты. Однако, несмотря на разный уровень комфорта, остается ощущение дикой природы и уникальной энергии этих мест. Это и привлекает людей – возможность почувствовать себя частью чего-то большего, взаимодействовать с природой на ее условиях», – выразил мнение собеседник.

Обсуждая транспортные средства для путешествий по этим регионам, Булычев поделился своим опытом автопутешествий, называя их одними из самых удобных видов передвижения. По его мнению, автомобиль дает свободу выбора маршрута и возможность останавливаться в самых живописных местах, что невозможно сделать на поезде или самолете. Он подчеркнул, что автомобильные путешествия гораздо комфортнее пеших или велопоходов, ведь машина защищает от непогоды и позволяет контролировать температуру внутри салона.

«Даже на обычных машинах можно добраться до самых северных точек России, доказав, что приключение доступно каждому», – заявил Богдан Булычев, отметил, что данный факт был доказан им же во время автопутешествия на ретро-москвиче до Магадана.

Также главный амбассадор Арктики и Дальнего Востока заметил, что в последнее время китайский автопром уверенно завоевывает российский рынок, несмотря на некоторые недостатки, и скоро сможет конкурировать с мировыми лидерами.

На вопрос о самых впечатляющих местах Дальнего Востока Булычев выделил Владивосток, Курильские острова, Сахалин, Магадан и Чукотку. Он советует туристам не ограничиваться одним местом, а планировать поездки в несколько сразу регионов, пользуясь возможностью бюджетных перелетов между ними. Это позволяет максимально разнообразить путешествие и глубже погрузиться в уникальную природу и культуру Дальнего Востока.