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В Хабаровском крае ожидают около 40 тыс. иностранных туристов

Увеличение иностранного турпотока ожидается в Хабаровском крае по итогам 2024 года. Об этом сообщила ТАСС министр туризма региона Екатерина Пунтус на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В Хабаровском крае ожидают около 40 тыс. иностранных туристов
© РИА Новости

Вопросы развития туристической отрасли обсуждаются на сессиях форума, объединенных темой "Россия дальневосточная".

"Въезд иностранных туристов в регион по итогам 2023 года - 16,3 тыс. человек, что в 2,6 раза превышает уровень 2022 года. Оценка 2024 года - порядка 40 тыс. человек", - сказала Пунтус.

Она отметила, что существенный прирост по иностранному турпотоку дает возобновление безвизовых групповых туристских поездок в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР.

"В основном иностранные граждане посещают Хабаровск, реже - Комсомольск-на-Амуре, в этом году туристы из Китая побывали на Шантарских островах. Кроме того, большой интерес у китайских туристов вызывает посещение глэмпингов с различными активностями на природе, рыбалка на горных реках края", - добавила Пунтус.

Выезд российских граждан за рубеж в прошлом году составил 77,4 тыс. человек, что в 11,5 раз превышает уровень 2022 года. В этом году ожидаем выезд около 80 тыс. человек, уточнила министр. Международные перевозки из Хабаровска пользуются спросом у местного населения. Люди выезжают в Китай, Таиланд, выбирают и Узбекистан, как одно из новых направлений. Также существенна доля транзитного потока в страны через Москву, Владивосток и другие города, выезжают жители региона в ОАЭ, Филиппины, Бали, страны Европы, в Японию.

О регулярных авиарейсах

"В сентябре запускаются регулярные рейсы на китайский остров-курорт Хайнань. Также аэропортом разработан план по укреплению позиций региона на международной арене и улучшению туристической инфраструктуры. Согласно представленной карте маршрутов, в течение 2025-2030 годов планируется проработка рейсов в такие города, как Алма-Ата, Улан-Батор, Цзямусы, Фуюань, Далянь, Циндао, Шанхай, Сеул, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг, Санья, Фукуок, Камрань, Манила, Денпасар и Токио. Направления были выбраны с учетом пожеланий жителей Хабаровского края", - сказала министр.

Одним из ключевых элементов по развитию туризма станет открытие в первом квартале 2025 года нового современного международного терминала, что увеличит пропускную способность аэропорта и скорость обслуживания пассажиров.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

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