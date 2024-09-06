В Хабаровском крае ожидают около 40 тыс. иностранных туристов

Увеличение иностранного турпотока ожидается в Хабаровском крае по итогам 2024 года. Об этом сообщила ТАСС министр туризма региона Екатерина Пунтус на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Вопросы развития туристической отрасли обсуждаются на сессиях форума, объединенных темой "Россия дальневосточная".

"Въезд иностранных туристов в регион по итогам 2023 года - 16,3 тыс. человек, что в 2,6 раза превышает уровень 2022 года. Оценка 2024 года - порядка 40 тыс. человек", - сказала Пунтус.

Она отметила, что существенный прирост по иностранному турпотоку дает возобновление безвизовых групповых туристских поездок в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР.

"В основном иностранные граждане посещают Хабаровск, реже - Комсомольск-на-Амуре, в этом году туристы из Китая побывали на Шантарских островах. Кроме того, большой интерес у китайских туристов вызывает посещение глэмпингов с различными активностями на природе, рыбалка на горных реках края", - добавила Пунтус.

Выезд российских граждан за рубеж в прошлом году составил 77,4 тыс. человек, что в 11,5 раз превышает уровень 2022 года. В этом году ожидаем выезд около 80 тыс. человек, уточнила министр. Международные перевозки из Хабаровска пользуются спросом у местного населения. Люди выезжают в Китай, Таиланд, выбирают и Узбекистан, как одно из новых направлений. Также существенна доля транзитного потока в страны через Москву, Владивосток и другие города, выезжают жители региона в ОАЭ, Филиппины, Бали, страны Европы, в Японию.

О регулярных авиарейсах

"В сентябре запускаются регулярные рейсы на китайский остров-курорт Хайнань. Также аэропортом разработан план по укреплению позиций региона на международной арене и улучшению туристической инфраструктуры. Согласно представленной карте маршрутов, в течение 2025-2030 годов планируется проработка рейсов в такие города, как Алма-Ата, Улан-Батор, Цзямусы, Фуюань, Далянь, Циндао, Шанхай, Сеул, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг, Санья, Фукуок, Камрань, Манила, Денпасар и Токио. Направления были выбраны с учетом пожеланий жителей Хабаровского края", - сказала министр.

Одним из ключевых элементов по развитию туризма станет открытие в первом квартале 2025 года нового современного международного терминала, что увеличит пропускную способность аэропорта и скорость обслуживания пассажиров.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".