Банк ВТБ вложит в туризм на Камчатке около 10 млрд рублей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о намерениях по вложению инвестиций в туристическую отрасль региона. Объем инвестиций составит около 10 млрд рублей, документ предусматривает строительство четырехзвездочного бизнес-отеля, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Стороны договорились скоординировать усилия по созданию благоприятных условий для реализации инвестиционного проекта <...>. Он предусматривает строительство нового гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском, в центральной части города. Площадь гостиницы составит более 10 тыс. кв. м, номерной фонд - около 175 номеров. Проект станет значимым вкладом в развитие региона, способствуя привлечению деловых и туристических потоков на Камчатку. Уникальные природные красоты Камчатки, виды на вулканы и побережье создадут неповторимую атмосферу для гостей, оставляя незабываемые впечатления от поездки на полуостров", - говорится в сообщении.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".