В Амурской области рассказали о перспективах развития туризма в регионе

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о перспективах развития туризма в регионе.

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«Думаю, что в этом году побьём допандемийные рекорды по иностранным гостям. За первые шесть месяцев этого года у нас побывали 72 тыс. человек. А после того, как запустим мост и канатную дорогу, увидим значительный рост турпотока — до 1 — 1,7 млн человек», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, есть заинтересованность малого бизнеса в развитии туризма, но многое ещё предстоит совместно обсудить.

«Мы очень внимательно изучали мировой опыт, как этим правильно заниматься. Есть мнение, что надо заранее создавать инфраструктуру под того туриста, которого ты хочешь увидеть», — отметил Орлов.

Как пояснил губернатор, если выйти на турпоток в миллион человек, то это значит что одномоментно в Благовещенске будут находиться около 8 — 10 тыс. туристов в сутки.

«Соответственно, нужно обеспечить достаточно гостиничных мест, всю инфраструктуру. Это непростая задача, огромная работа, и мы будем ей заниматься», — заключил он.

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