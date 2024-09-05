Стоимость отдыха на Анталийском побережье заметно упала

Стоимость отдыха на Анталийском побережье Турции с вылетом из Санкт-Петербурга в сентябре заметно упала. Туроператоры обращают внимание своих партнеров на спецпредложения по некоторым отелям.

© tourdom.ru

Цены на семидневный турпакет с проживанием в 4* гостинице начинаются от 100 тыс. руб. за двоих. За такую сумму можно, в частности, забронировать тур с проживанием в Club Tess Hotel в Конаклы и вылетом из Пулково 17 сентября. В середине августа подобный вариант предлагался за 144 тыс. руб. Таким образом, сейчас тариф стал почти на треть (на 28%) ниже.

Примерно такую же динамику показывает и стоимость тура на 6 ночей с размещением в Larissa Inn 4* (Чамьюва) и отправлением из Питера 17 сентября. В августе такой вариант продавался за 135 тыс. руб. на двоих взрослых, теперь те же туроператоры предлагают его за 106 тыс. руб., т. е. на 22% ниже первоначального прайса.

Отдых в Holiday Park Resort 5* стал доступнее на 15%. Две недели назад тур на 6 ночей с заездом в сентябре стоил 163 тыс. руб., сейчас аналогичный вариант можно заказать за 138 тыс.

Туры в некоторые популярные отели также стали дешевле. В частности, турпакет на 6 ночей с 14 сентября с проживанием в Justiniano Club Park Conti 5* (Окурджалар) в августе обошелся бы в 208 тыс. руб., сейчас его можно купить за 178 тыс. руб.

Отдых в Dobedan Beach Resort Comfort 5* за последнюю неделю стал доступнее на четверть. В конце августа турпакет на 6 ночей с вылетом из Пулково 13 сентября стоил 302 тыс. руб., сейчас точно такой же вариант обойдется в 228 тыс. на двоих.

Впрочем, есть и другие примеры. Стоимость туров в востребованные отели высокого уровня осталась прежней, а в некоторых случаях даже выросла. Например, недельный тур в Regnum Carya 5* с вылетом из Петербурга в сентябре выставлен на продажу за 520–530 тыс. руб. на двоих, так же как и месяц назад. Турпакет с размещением в Cullinan Golf & Resort Belek можно забронировать за 520 тыс. руб., в июле такой же вариант на сентябрь обошелся бы даже дешевле – в 490–500 тыс.