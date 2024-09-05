«Аэрофлот» собирается вновь поставить на крыло Boeing 747

Авиакомпания «Россия», входящая в группу компаний «Аэрофлот», собирается в 2025 году возобновить полеты на имеющихся в ее парке дальнемагистральных лайнерах Boeing 747. Об этом сообщил на проходящем сейчас во Владивостоке Восточном экономическом форуме глава «Аэрофлота» Сергей Александровский:

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«Мы готовим самолеты к эксплуатации, и в следующем году они вернутся в небо. Количество будет известно после того, как выведем их из хранения».

Девять «Джамбо Джет» (так иногда называют лайнеры Boeing 747. – Ред.) ранее использовались авиакомпанией «Трансаэро», а после банкротства последней в 2015 году поступили в «Россию». Они эксплуатировались до начала пандемии COVID-19, а затем в связи с падением спроса на авиаперевозки были законсервированы.

«Действующие свидетельства летной годности на сегодня имеют три Boeing 747. Они проходят периодические формы техобслуживания, и на них проводится обучение экипажей. Остальные самолеты находятся на хранении», – пояснил руководитель пресс-службы авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Как рассказал порталу TourDom.ru собственный источник в «Аэрофлоте», Боинги 747 не дебермудизированы, т. е. имеют двойную регистрацию – в российском и иностранном реестрах, а поэтому не могут выполнять рейсы за границу.

Главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров называет решение расконсервировать лайнеры оправданным шагом:

«Авиакомпании сейчас летают с рекордной загрузкой, которой, пожалуй, еще не было за всю постсоветскую историю российской пассажирской авиации. Потребность в воздушных судах высокая, а новых самолетов нет».

По мнению специалиста, наибольшую экономическую эффективность может дать использование Boeing 747 на самых дальних маршрутах. Например, из Москвы или Санкт-Петербурга на Дальний Восток – в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток.

Можно предположить, что эксплуатация «Джамбо» на внутренних линиях высвободит для рейсов за границу, в том числе для полетов на востребованные туристические направления, больше лайнеров Boeing 777, которых в парке «России» на сегодня 10.

По словам специалистов в области авиации, сейчас довольно сложно сравнить, использование каких дальнемагистральных самолетов более коммерчески оправдано для авиакомпаний: старых Boeing 747 или более новых «три семерки». У последних, оборудованных двумя двигателями, расход топлива меньше, чем у «Джамбо» с четырьмя силовыми установками. С другой стороны, двухпалубный салон Boeing 747 позволяет установить больше кресел бизнес-класса, билеты в который значительно дороже, чем в эконом, и приносят авиакомпаниям хороший доход. Неопределенность при сравнении стоимости техобслуживания связана с трудностями в условиях западных санкций с поставкой запчастей и существенным разбросом цен на них.

Ранее мы писали о том, что комплексный план по выпуску отечественных самолетов до 2030 года будет пересмотрен. Итоговый график производства бортов представят в 2025-м.