Отдыхающие в Сочи могут столкнуться на горных тропинках с дикими сернами

Отдыхающие в Сочи могут встретиться с дикими обитателями Кавказского заповедника. Серны спускаются до пешеходных троп.

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Число серн в сочинском Кавказском заповеднике выросло до 1,5 тысяч. Парнокопытные ищут пищу вдоль склонов под канатными дорогами уже не первый год. В этих местах солнце прогревает землю, поэтому даже под тонким слоем снега возможно найти мелкую траву, сообщает «Вести. Сочи».

Серны спускаются так низко, что их можно увидеть и сфотографировать.

Ранее «Кубань Информ» писал, что власти Сочи разрешили отлавливать бродячих коров, лошадей и коз. Безнадзорно гуляющие животные нападают на людей и поедают чужой урожай.