Туроператор «Свой ТС» продлил программу туров в Сочи для иностранных туристов

Интерес туристов из Бахрейна и Саудовской Аравии к турам в Сочи, запущенным этим летом, оказался очень высоким. В связи с этим обстоятельством туроператор «Свой ТС», организовавшие данную программу, принял решение не ограничиваться высоким сезоном. Она продлена до конца октября. Но полеты будут выполняться на рейсах другой авиакомпании.

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Как рассказал журналисту TourDom.ru генеральный директор компании Сергей Войтович, с 6 сентября по 31 октября Сочи и Манаму свяжет новый рейс. Между Россией и Бахрейном будет летать Red Wings.

Рейсы Сочи – Манама – Сочи попробовали запустить в июне. Загруженность летом составляла 95%. Туристы летали кувейтским национальным перевозчиком - компанией Gulf Air.

«Еще в начале года мало кто верил, что такие рейсы будут иметь успех. Однако результат был противоположным», - подчеркнул Сергей Войтович.

Эти результаты позволяют говорить не только о продлении программы в 2024, но и ожидание продолжения работы в следующем году.

Гендиректор «Свой ТС» также уточнил, что билеты на рейсы в открытой продаже не появятся. Речь идет только о въездном туризме. Россияне в рамках этой полетной программы за границу не попадут.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы из Бахрейна полетят в Сочи за снегом.