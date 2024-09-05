Туроператор «Свой ТС» продлил программу туров в Сочи для иностранных туристов

Туристы с Ближнего Востока продолжат осенью летать в Сочи
Интерес туристов из Бахрейна и Саудовской Аравии к турам в Сочи, запущенным этим летом, оказался очень высоким. В связи с этим обстоятельством туроператор «Свой ТС», организовавшие данную программу, принял решение не ограничиваться высоким сезоном. Она продлена до конца октября. Но полеты будут выполняться на рейсах другой авиакомпании.
Как рассказал журналисту TourDom.ru генеральный директор компании Сергей Войтович, с 6 сентября по 31 октября Сочи и Манаму свяжет новый рейс. Между Россией и Бахрейном будет летать Red Wings.
Рейсы Сочи – Манама – Сочи попробовали запустить в июне. Загруженность летом составляла 95%. Туристы летали кувейтским национальным перевозчиком - компанией Gulf Air.
«Еще в начале года мало кто верил, что такие рейсы будут иметь успех. Однако результат был противоположным», - подчеркнул Сергей Войтович.
Эти результаты позволяют говорить не только о продлении программы в 2024, но и ожидание продолжения работы в следующем году.
Гендиректор «Свой ТС» также уточнил, что билеты на рейсы в открытой продаже не появятся. Речь идет только о въездном туризме. Россияне в рамках этой полетной программы за границу не попадут.
Ранее TourDom.ru писал, что туристы из Бахрейна полетят в Сочи за снегом.