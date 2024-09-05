Музей стекла и гора Левитана: зачем ехать в Плес

Осень настала, а значит, самое время ехать в Плес, хотя мы считаем, что в этом крошечном городке Ивановской области прекрасно в любое время года. И тем не менее нарядившиеся в желтую, оранжевую, красную листву деревья манят именно сейчас и простых туристов, и художников. Как когда-то манили Исаака Левитана и его товарищей.

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Что посмотреть

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Именно здесь можно понять, почему Исаак Левитан влюбился в Плес, навсегда связав город с собственным именем. А началось все летом 1888 года, когда художник вместе с другом Алексеем Степановым и музой Софьей Кувшинниковой сняли комнаты в особняке плесского купца А. И. Солодовникова (в нем как раз и открыли музей). Окружающие пейзажи избавили Левитана от приступов меланхолии — здесь он провел три летних сезона.

Гора Левитана

Вообще-то, гора называется Петропавловской, но скульптура творящего у мольберта Левитана сделала свое дело. На вершину ведет лестница из 168 ступеней. Открывающийся отсюда вид вдохновил художника не на одну картину. Например, на знаменитом полотне «Над вечным покоем» художник изобразил когда-то стоявшую на горе церковь Петра и Павла. Она давно сгорела, на ее место перевезли Воскресенскую церковь XVII века, а вокруг — старинное кладбище.

Соборная гора

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А вот и исторический центр города: в 1410 году сын Дмитрия Донского князь Василий I заложил здесь оборонительную крепость. От нее до нас, правда, дошли только ров и часть крепостного вала. Но не так давно удалось отреставрировать построенные позже присутственные места и Успенский собор. Под его стенами в советское время устраивались дискотеки, а гора называлась горой Свободы. Сейчас свобода здесь другая — восхищаться пейзажами, фотографироваться, рисовать.

Набережная

По указу Екатерины II набережная вдоль Волги была застроена купеческими особняками, многие из которых можно увидеть и сейчас. Также стоит обратить внимание на местные скульптуры. Вот, например, «Дачница»: говорят, ее прообразом стала все та же Софья Кувшинникова. А вот памятник кошке Мухе, которая погибла, защищая котят от собак. Ну и, конечно, бронзовый Шаляпин, сидящий на перевернутой лодке, а рядом дочка местного купца с собакой по кличке Гудок. Главное — не потеряться во времени и успеть покататься на теплоходе, который отходит от пристани каждый час.

Интересные музеи

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В Музее пейзажа выставлены не только некоторые работы Левитана, который за три лета, проведенных в Плесе, написал около 200 полотен, но и картины Судковского, Ярошенко, Шишкина, Поленова, Переплетчикова. С древней историей Плеса можно познакомиться в присутственных местах: среди экспонатов «дедова шишка» — фаллический камень язычников, который, по легенде, привез в город Федор Шаляпин и поставил у дома неверной возлюбленной. А в доме-музее декоративного стекла вас встретит его хозяин, художник Александр Тимофеев, и расскажет увлекательные истории про свое творчество.

Где остановиться

«Усадьба Плёс»

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Усадьба появилась в 50-е годы XX века. На протяжении долгих лет она неоднократно перестраивалась, а при создании отеля было решено сохранить внешний облик здания, но полностью изменить интерьеры, адаптировав их под номера. Как бы то ни было, атмосфера дач начала прошлого столетия здесь все еще присутствует.

«Грандъ Сова»

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Почему сова? Дело в том, что на улице, где стоит отель, археологи обнаружили серебряную подвеску в виде той самой птицы. По местным легендам, сова — сторож ночи, охраняет людей и символизирует их незыблемую связь с природой. Совы в гостинице повсюду — в виде вазы, мягкой игрушки, статуэтки или рисунка на декоративных подушках.

Sophie Ples

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Двухэтажный особняк с мезонином и резными наличниками только на первый взгляд кажется старинной купеческой усадьбой серебряного века. На самом деле это новодел, построенный по всем канонам XIX столетия. В 10 номерах, обставленных антиквариатом, правит бал французская эклектика конца XIX века.

Где поесть

Кофейня С. П. Кувшинниковой

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Когда-то здесь были чайная общества трезвости и казенная винная лавка, а сейчас кофейня, где воссоздали атмосферу литературных салонов, которые устраивала Софья Петровна в Москве. Помимо десертов вроде творожной кулейки, эклеров и черемухового торта здесь есть несладкие пироги. Например, киш-лорен с окороком, луковый пирог с лососем и шаляпинский с печенкой.

Ikra

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Гастрономический проект, в котором исконно русские рецепты переосмыслены по законам высокой кухни. Так, например, яйца до сих пор здесь запекают в печи до состояния «в мешочек» и подают с черной икрой. Среди других позиций — тюря из томатов, голубчик из кролика, вяленый кологривский гусь и баба моченая с ягодами.

«Рыбный угол»

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Назвать «углы» — полуоткрытые пирожки с копченым лещом, которым славится Плес, — традиционным местным блюдом язык не поворачивается. Придумал выпечку предприниматель Алексей Шевцов совсем недавно — в 2017 году. Довольно быстро углы стали ассоциироваться у туристов с поездкой в Плес. Запить выпечку можно ухой, которую в закусочной взбивают в блендере и подают в стаканчике. Такой вот фаст-фуд.