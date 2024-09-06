Где уральцам переждать унылую осень: топ направлений для отдыха

С наступлением осени люди, живущие далеко от теплых стран, начинают искать места, где можно переждать холодную пору. К тому же на российском юге скоро начнется бархатный сезон. О том, куда можно улететь из Екатеринбурга поближе к теплым морям, а где-то и с возможностью искупаться поздней осенью, – читайте в подборке «ФедералПресс».

Россия и ближнее зарубежье

Сочи

Крупный туристический и портовый город в Краснодарском крае России. Осень здесь мягкая, средняя температура в сентябре около 20 градусов, но в октябре опускается уже до 16 градусов. Температура воды в Черном море близ побережья в первую половину этого периода близка к норме – 23 градуса, а в октябре вода остывает до 19 градусов.

Когда лететь: с 16 сентября по 26 октября.

Перевозчик: «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа», «Смарт Авиа».

Туры: от 53 тысяч за двоих на 6 ночей.

Сухум

Крупнейший город в Абхазии, который также является столицей республики. Расположен на побережье Черного моря. В сентябре в городе еще тепло – 20 градусов выше ноля, но в октябре становится около 16 градусов выше ноля.

Прямого авиасообщения с Екатеринбургом не имеет, поэтому лучше всего воспользоваться поездом.

Когда отправляться: с 16 сентября по 5 октября.

Перевозчик: РЖД, стыковочные рейсы через Сочи.

Туры: от 57 тысяч за двоих на 6 ночей.

Актау

Из аэропорта Кольцово с сентября по начало октября можно улететь в казахстанский курорт Актау. Город расположен на побережье Каспийского моря. В этот период средняя температура воздуха составляет более 20 градусов. Однако любителям пляжного отдыха стоит учесть, что в районе города море бывает прохладным даже в летнее время.

Когда лететь: с 14 августа по 22 сентября, с 29 сентября по 6 октября.

Перевозчик: Red Wings.

Туры: от 124 тысяч рублей за двоих на 6 ночей.

Баку

На другом побережье Каспийского моря, но гораздо южнее, расположилась столица Азербайджана – Баку. Климат в начале и середине осени более теплый, нежели в Актау. Средняя температура воды достигает в сентябре почти 24 градусов тепла, в октябре – около 19 градусов.

Когда лететь: с 9 сентября по 26 октября.

Перевозчик: «Азербайджан айрлайнс», «Уральские авиалинии».

Туры: от 83 тысяч рублей за двоих на 6 ночей.

Батуми

Крупный портовый и курортный город в Грузии находится на восточном побережье Черного моря. Здесь царствует субтропический климат. Однако осенью не столь тепло: средняя температура в сентябре около 20 градусов тепла, а в октябре снижается до 17 градусов. Сентябрь – последний месяц, когда туристы еще могут искупаться в море. С приближением октября море остывает и уже становится слишком прохладным для купания.

Когда лететь: с 30 июля по 26 октября.

Перевозчик: Red Wings.

Туры: от 101 тысячи рублей за двоих на 6 ночей.

Минеральные Воды

Место популярно среди российских туристов не только из-за красивых пейзажей, но и благодаря возможности поправить здоровье. Считается, что лучшее время для отдыха в этом курортном городе на юге России – осень. Средняя температура в сентябре около 17 градусов, а в октябре – 10 градусов тепла.

Когда лететь: со 2 сентября по 26 октября.

Перевозчик: «Уральские авиалинии», «Аэрофлот»

Туры: от 47 тысяч за двоих на 6 ночей.

Дальнее зарубежье

Анталья

Популярный среди российских путешественников турецкий курорт. В сентябре и октябре тут довольно тепло – около 25 градусов в начале осени и 20 градусов – в середине сезона. А температура воды держится на уровне 24–26 градусов. Купальный сезон завершается в начале ноября.

Когда лететь: с 3 сентября по 27 октября.

Перевозчик: Corendon Airlines, «Азур Эйр», «Уральские авиалинии», Southwind Airlines, «Аэрофлот», «Победа».

Туры: от 89 тысяч рублей за двоих на 6 ночей.

Стамбул

Крупнейший город Турции, а также один из самых древних городов человеческой цивилизации. Расположен на берегах пролива Босфор. В сентябре температура держится на уровне 20 градусов, а в октябре опускается до 16 градусов.

Когда лететь: с 1 апреля по 26 октября.

Перевозчик: «Уральские авиалинии», «Аэрофлот».

Туры: от 96 тысяч рублей за двоих на 6 ночей.

Бангкок

Столица Таиланда раскинулась вблизи Сиамского залива. Практически круглый год здесь жарко. В сентябре и октябре средняя температура близка к 30-градусной отметке. Помимо близости моря, Бангкок богат и на культурные достопримечательности.

Когда лететь: с 15 сентября по 25 октября.

Перевозчик: «Аэрофлот».

Туры: от 148 тысяч рублей за двоих на 6 ночей.

Пхукет

Один из самых популярных таиландских курортов среди россиян. Привлекает туристов как своей теплой погодой (около 27 градусов тепла в осеннее время), так и близостью Андаманского моря, в осенние месяцы прогревающегося до 26 градусов.

Когда лететь: с 6 сентября по 24 октября.

Перевозчик: «Аэрофлот», «Икар», Red Wings.

Туры: от 130 тысяч рублей за двоих на 6 ночей.

Дубай

Один из крупнейших городов ОАЭ и знаменитый курорт на берегу Персидского залива. В последнее время эмират стал очень популярен среди российских путешественников практически с любым кошельком. Климат в сентябре довольно жаркий: столбик термометра в сентябре поднимается почти до отметки в 35 градусов, а в октябре держится около 30 градусов. Помимо Дубая, из Кольцово осенью действуют авиарейсы в другие эмираты.