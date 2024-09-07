В Бурятии разработали программу развития причальной инфраструктуры Байкала

Региональная программа Республики Бурятия "Развитие причальной инфраструктуры в акватории озера Байкал до 2035 года" разработана для строительства новой и модернизации имеющейся инфраструктуры. Об этом сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр туризма региона Алдар Доржиев.

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"Данная программа разработана с целью строительства, реконструкции причальной инфраструктуры для развития круизного и пассажирского судоходства в акватории озера Байкал", - пояснил Доржиев.

Программой предусматривается строительство и реконструкция причальных сооружений, в том числе установка волнорезов, проведение дноуглубительных работ на озере Байкал и по руслам рек Турка, Баргузин, Селенга. Также это оборудование причальных сооружений местами для сбора нефтесодержащих и иных сточных вод с судов, пунктами приема мусора, зарядными комплексами, топливозаправочными станциями. Еще один пункт - приобретение двух экологических судов для сбора нефтесодержащих и иных сточных вод с водного транспорта в акватории озера Байкал.

"В настоящее время программа финансово не обеспечена. Вместе с тем, принято решение о включении в проект "Пять морей и озеро Байкал" мероприятий, касающихся реконструкции причального сооружения в поселке Турка, в том числе в части волнолома и берегоукрепительных сооружений: ориентировочная стоимость - 600 млн рублей", - отметил министр.

По его словам, компания "ВодоходЪ" намерена провести за счет собственных средств обследования причалов в акватории Байкала, расположенных в населенных пунктах Усть-Баргузин и Танхой. Это будет сделано для определения их технического состояния и возможности использования для судоходов круизных судов. Специалисты определят, какой объем работ потребуется для приведения причалов в нормативное состояние.

Северный Байкал - не менее привлекательное место для отдыха, чем южное, восточное и западное побережье озера. Главные "точки притяжения" - практически не тронутая природа и БАМ. В 2023 году на Восточном экономическом форуме был дан страт межрегиональному проекту "БАМ туристический".

"Мероприятия по капитальному ремонту причальных сооружений в Северобайкальске по ул. Портовая, 8А и ул. Портовая, 10 вошли в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города", - добавил Доржиев.

Пять морей и озеро Байкал

Вопросы развития туризма в регионах Дальнего Востока, реализация федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" стали одной из тем обсуждения на Восточном экономическом форуме.

Центральным местом для строительства круглогодичного курорта на берегу озера в Бурятии определена особая экономическая зона (ОЭЗ) "Байкальская гавань". Там уже есть базовая инфраструктура: причал, очистные сооружения, объекты электроснабжения, на участки ОЭЗ зашли инвесторы, начаты работы по строительству отелей и туркомплексов. Ранее глава региона Алексей Цыденов сообщал, что благодаря проекту "Пять морей и озеро Байкал" турпоток в республику будет увеличен на 2 млн человек.

О форуме

Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ - 2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.