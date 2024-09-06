Здравницы Кубани приняли летом более 290 тыс. детей

Детские лагеря и санатории Кубани приняли за летний период более 290 тыс. человек, в том числе детей из приграничных Белгородской и Курской областей, подтопленных территорий Оренбургской области и новых регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Этим летом в детских лагерях и санаториях Краснодарского края оздоровились более 290 тыс. мальчишек и девчонок из нашего региона и со всей страны. В том числе и дети из приграничных Белгородской и Курской областей, подтопленных территорий Оренбургской области и новых регионов России. Еще 50 тыс. ребят примем до конца года", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе региона, в крае летом работало порядка 90 стационарных, а также 990 пришкольных лагерей дневного пребывания, 424 лагеря труда и отдыха и 58 палаточных. Для детей были организованы тематические смены, досуговые и спортивные мероприятия, обучающие и творческие проекты.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России. На Кубани сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники со всей страны. Объем средств на летнюю оздоровительную кампанию на Кубани увеличился на 10% и составил 3,2 млрд рублей, что на 300 млн больше, чем в 2023 году.