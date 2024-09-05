В Самарской области рассказали о планах развития туризма в регионе

В Самарской области за 5 лет хотят в полтора раза увеличить туристический поток
К этому будут стремиться, в том числе за счет реализации направлений программы социально-экономического развития нашей губернии. 5 сентября ее представил руководитель 63-го региона Вячеслав Федорищев.
По его словам, необходимо увеличить туристический поток в полтора раза. Так повысится объем доходов в бюджет по профильному направлению почти до 50 млрд рублей в год.
Вячеслав Федорищев рассказал:
"Для создания комфортных условий для отдыха будем развивать комфортную и безопасную инфраструктуру. В 1,5 раза увеличим номерной фонд, обеспечим развитие речного туризма за счет расширения внутренних перевозок, организации новых межрегиональных маршрутов, приобретения новых судов".
Для этого, уверен он, необходимо продолжать повышать и качество соответствующих услуг. В том числе через улучшения квалификации специалистов отрасли.
"Самарская область - настоящий волжский курорт, в наших силах сделать ее еще более привлекательной", - резюмировал Вячеслав Федорищев.