В Самарской области рассказали о планах развития туризма в регионе

К этому будут стремиться, в том числе за счет реализации направлений программы социально-экономического развития нашей губернии. 5 сентября ее представил руководитель 63-го региона Вячеслав Федорищев.

© РИА Новости

По его словам, необходимо увеличить туристический поток в полтора раза. Так повысится объем доходов в бюджет по профильному направлению почти до 50 млрд рублей в год.

Вячеслав Федорищев рассказал:

"Для создания комфортных условий для отдыха будем развивать комфортную и безопасную инфраструктуру. В 1,5 раза увеличим номерной фонд, обеспечим развитие речного туризма за счет расширения внутренних перевозок, организации новых межрегиональных маршрутов, приобретения новых судов".

Для этого, уверен он, необходимо продолжать повышать и качество соответствующих услуг. В том числе через улучшения квалификации специалистов отрасли.