В Астраханской области открылся новый гостиничный комплекс

В Астраханской области открылся гостиничный комплекс «Рыбаградъ»: ленточку лично перерезал губернатор Игорь Бабушкин. В пресс-релизе на сайте администрации проект называют одним из самых масштабных в туристической сфере региона: «Это первый комплекс такого уровня в Поволжье, рассчитанный на круглогодичный прием гостей».

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Проект действительно выделяется на фоне небольших турбаз, которые преобладают в области. «Рыбаградъ» занимает 14 га. В 240 модульных домиках могут одновременно разместиться 720 гостей. База работает круглогодично и уже сейчас открыла бронирование вплоть до сентября 2025 года. Стандартный номер, вмещающий до 4 человек (семья с двумя детьми) обойдется на все даты в 2,8 тыс. руб. Это значительно дешевле, чем самые бюджетные предложения на других турбазах. Например, в «Рыбном месте» двоих взрослых поселят за 4 тыс. руб. В «Блесне» простой номер обойдется в 10,5 тыс. руб. на двоих. С учетом того что стандарт в «Рыбаградъ» вмещает семью, в пересчете на одного человека его цена может оказаться в разы ниже.

В компании «Проспект», которая управляет «Рыбаградъ», не считают это демпингом. Как рассказал председатель совета директоров Валерий Данченко, объект будут развивать не за счет продажи размещения в номерах, а комплексно. Зарабатывать планируется на услугах. На территории есть ресторан, магазин, баня, конференц-зал, прокат лодок, коптильня, предоставляются услуги егерей и все, что необходимо для активного отдыха.

А также для проведения мероприятий – конференций, свадеб, корпоративов и т. д. Поэтому концепция отличается от других объектов, ориентированных, как правило, только на рыбаков.

«Цену порядка 2,8 тыс. руб. за номер планируем держать в течение всего сезона – мы хотим привлечь семейных туристов и обеспечить стопроцентную загрузку», – сказал Валерий Данченко.

Как ранее сообщал «ТурДом», в проект вложено свыше 600 млн руб., примерно треть из этой суммы составили субсидии в рамках нацпроекта. Большая часть – деньги инвестора. Эти вложения он планирует вернуть в течение 7–10 лет.