В Краснодарском крае рассказали о популярности глэмпингов в регионе

Средняя заполняемость глэмпингов и кемпингов в Краснодарском крае в летнем курортом сезоне составила 70%.

© Кубань-Информ

Пиковым месяцем стал август, когда были заняты 83% мест, а иногда цифра доходила до 88%; менее популярным – июнь, когда заполняемость зафиксировали на 55%, пишет «Ъ-Кубань».

Добавим, что в регионе сейчас работают около сотни кемпингов и глэмпингов.

Напомним, глэмпинг премиум-класса откроется под Новороссийском. Проект направлен на развитие агротуризма.

Ранее мы выясняли, приживется ли «избинг» на Кубани.