В АТОР рассказали, как модернизация БАМа отразится на развитии туризма

Модернизация Байкало-Амурской магистрали поможет увеличить туристический поток на Дальний Восток, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что сейчас туристы не ездят на Дальний Восток по БАМу, поскольку он отдаленный, поэтому путешественники добираются до региона на самолетах.

Туристы не ездят на Дальний Восток по БАМу, он отдаленный, и поэтому туристы туда летают. Развитие инфраструктуры, безусловно, важно для развития туризма. Но, на мой взгляд, стоит также сосредоточиться на маркетинге. Необходимо объяснить, чем жизнь туриста станет интереснее и лучше, если люди приедут на Сахалин, во Владивосток или на Камчатку. Все-таки конкуренция за туристов есть и внутри страны, — высказался Ромашкин.

Он добавил, что прирост туристов на Дальнем Востоке оценивается в 10–12% в 2024 году. По его словам, это средний результат по России. Как отметил вице-президент АТОР, общее число туристов измеряется миллионами, поэтому перспективы этого направления очевидны.

Ранее депутат Николай Харитонов выразил уверенность, что БАМ может стать ключом развития российской экономики. По его словам, модернизация железной дороги позволит подтянуть доставку грузов почти к центру России, благодаря выходу на Северный морской путь. Парламентарий отметил, что также строится железнодорожная ветка через Урал.