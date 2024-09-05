Какие проекты российского туризма вошли в топ-50

Дмитрий Алексеев — о принципиальной разнице в позиционировании российской сферы гостеприимства.

"Внутренний туризм развивается сумасшедшими темпами. Просто в разы увеличивается объем туристов, которые сейчас отдыхают и знакомятся с Россией", — отметил 2 сентября президент России Владимир Путин.

Примечательно, что в этот же день были опубликованы сразу два рейтинга в сфере туризма — американского делового издания Forbes и российского гастрономического путеводителя 50 Best Tastes of Russia. Предлагаю сравнить посылы и результаты.

Недопонимание или политика?

Цитирую первые же строки рейтинга от русскоязычной версии Forbes:

"Этим летом цены на отдых в России подскочили на 15–30% в сравнении с прошлым годом, и некоторые маршруты стали почти недоступными из-за расходов на гостиницы, билеты и туристические услуги".

Лично мне (в прошлом колумнисту многих ведущих мировых изданий, включая GQ, Playboy, Vogue, Conde Nast Traveller, Forbes Style) всегда казалось, что подобные цифры обычно подаются скорее в позитивном ключе. Ведь "деньги любят тишину" (цитата американского предпринимателя Джона Рокфеллера, первого официального долларового миллиардера в истории человечества), а также спокойствие и благоприятный фон. Туризм же как раз и является традиционно одной из самых привлекательных сфер для инвесторов, которые интересуются всевозможными рейтингами из соображений профессиональной деятельности. А столь необычные коннотации вокруг рекордного турпотока и очевидных и, даже можно сказать, исторических темпов роста конкретной сферы конкретной страны вызывают недоумение. Только ли у меня сложилось впечатление, что в этом рейтинге словно хотят сказать совсем о другом, а не о том, что объекты туризма и бизнеса стали еще более востребованы, конкурентоспособны, сильны и привлекательны?

Со своей же стороны отмечу чисто логически (ничего личного или политического): когда товар или услуга становятся "почти недоступными", цена на них (как и спрос) обычно падает. А тут ведь — растет.

"Старые" проекты в сфере туризма

Теперь обращу ваши взоры на "Топ-50 самых красивых, дизайнерских ресторанов, отелей, проектов России — 2024" от путеводителя 50 Best Tastes of Russia. Рейтинг опубликован впервые и составлен по результатам голосования 500 ведущих отельеров, рестораторов, дизайнеров, шефов и других представителей сферы. Топ-50 основан именно на личных симпатиях экспертов — им намеренно не "подсказывали" объекты (например, путем предоставления опросного листа с заранее отобранными компаниями) или строгие критерии. При этом рейтинг ориентирован не только на гурманов, поклонников декоративных стилей и предпринимателей, а также на российских и зарубежных туристов.

Рейтинг не ограничивается утилитарной функцией из категории "посмотрел и выбрал", а несет и некий фундаментальный, исследовательский характер. Так можно отметить, что сегодня еще востребованнее стали не только новые, но и старые объекты дизайна, архитектуры, туризма по всей стране.

Среди, скажем так, знакомых всем с детства объектов эксперты отметили историческое здание московского ГУМа. Сегодня это не только популярный объект торговли, но и современный развлекательный, культурный, деловой и гастрономический кластер. Также в топ-50 вошел несколько лет назад отреставрированный и ставший уже одним из лучших фуд-моллов всей России, — проект "Депо. Москва". В Северной столице радует посетителей архитектурный комплекс "Новая Голландия". Еще порядка 10 лет назад проект находился под большим вопросом, но сегодня это популярный на всю страну центр туризма, культуры и вкуса.

Также высоко отмечены московские локации "Даниловский рынок", "Националь", "Украина", "Балчуг Кемпински" и только что отреставрированный легендарный ресторан Savoy. В Санкт-Петербурге это исторические, известные, наверное, каждому жителю страны "Астория", "Палкинъ" (старейший ресторан России — работает с 1871 года) и "Метрополь". В Новороссийске — музейный комплекс при историческом заводе шампанских вин "Абрау-Дюрсо", а в Гусь-Хрустальном — Музей хрусталя имени Мальцовых, в Георгиевском соборе — работы Александра Бенуа с подлинниками Виктора Васнецова.

Эти "старые" проекты в сфере туризма, судя по тому, что именно их называют ведущие эксперты страны, с легкостью выдерживают конкуренцию даже с представителями от ведущих мировых брендов. Отечественные объекты прекрасно отреставрированы, организованы, имеют свои современные рестораны, магазины, менеджмент, проводят интересные фестивали и так далее.

Из российского нового и местного зарубежного

Если говорить про относительно новые, яркие и креативные российские инициативы, то это курорт Mriya Resort & Spa (первое место в топ-50, обладатель более 30 авторитетных мировых наград — "Лучший курорт" по версии World Luxury Hotel Awards, самой престижной премии планеты для отельеров в премиум-сегменте). Из сравнительно небольших, но весьма сильных отдельно отмечу открывшийся в новой локации ресторан Аркадия Новикова "Недальний Восток" (Москва), загородный отель и гастрономический ресторан в Тульской области Just Wood, гастрономический проект "Морской" в здании сочинского Морского вокзала, винодельню, музей и ресторан во дворце Chateau de Talu (Геленджик), а также многоплановый проект предпринимателя Вадима Дымова "Дымов в Суздале". Последний включает рестораны локальной кухни при собственном сельхозпроизводстве, гостевые дома, мануфактуру "Дымов Керамика" и так далее.

Отмечу все же и иностранные проекты, которые хорошо себя показали на российском рынке. Среди них: новый отель в центре Москвы Stella di Mosca Hotel от итальянского модного дома Bvlgari, от премиальной гостиничной сети Китая — Soluxe Hotel Moscow (у него, кстати, самый большой парк в традиционном китайским стиле за пределами КНР), а также гостиница "Лотте Отель Самара" южнокорейской сети Lotte Hotels & Resorts.

Цены тянутся за качеством

Что же касается фактора повышения цен: нельзя отрицать, что это сопутствующая ультравысокому, к тому же постоянно растущему спросу реальность. Плюс, с повышением уровня идет и рост стоимости, что можно отметить во многих упомянутых мной проектах. Так что как в каждой шутке есть только доля шутки, так и каждый рейтинг (пусть и самый дизайнерский, отельный, ресторанный) — разговор не только о лучших из лучших. В этом конкретном случае это объективная демонстрация развития, спроса, роста, повышения инвестиционной привлекательности и, как следствие, блестящих, тех самых "сумасшедших темпов" и перспектив для всех участников рынка.

Лично мне по-человечески (и с позиции эксперта отрасли) приятно, что российские (в том числе и созданные в нашей стране ведущими мировыми брендами) объекты туризма востребованы, конкурентоспособны и находятся в постоянном развитии. А это качественный отдых, работа с результатом и инвестиции в Россию.