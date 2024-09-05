По тропам в горы: популярные туристические маршруты Самарской Луки

Представители национального парка рассказали журналисту ИА sovainfo.ru о том, куда можно отправиться пешком или на велосипеде.

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К вершине Молодецкого кургана

Протяженность - 4 км, длительность - 2-3 часа. Точка притяжения расположена около села Жигули Ставропольского района. Требуется физическая подготовка - предполагается подъем на высоту 240 м. Обувь и одежда должны быть удобными.

Гора Отважная

Маршрут проходит по вершине горы Отважная у Жигулевска. До начала тропы можно доехать на автомобиле. Доступна для любого посетителя. Со склона открывается шикарный вид на Жигулевское море, горы, города Тольятти и Жигулевск, сооружения Жигулевской ГЭС. Посещение займет не больше часа. Можно пройти до соседней вершины горы Шишка.

Источник святого Ильи

Тропа начинается от приюта национального парка в селе Подгоры Волжского района и ведет в Заволжский мужской монастырь. На территории монастыря обустроен природный источник воды. Tpoпa проходит по живописным местам, на обратном пути с видовой точки открывается панорама Рождественской поймы с городом Самарой на другом берегу Волги. Протяженность - 1,8 км. Длительность - около часа.

Пещера Степана Разина

Небольшой прогулочный маршрут в районе села Малая Рязань Ставропольского района. Tpoпa проходит по красивым местам Южных Жигулей и ведет на берег Волги к природной достопримечательности - пещере Степана Разина. Это наиболее крупная пещера карстового происхождения, известная на территории Самарской Луки. Протяженность маршрута - 3,8 км, прогулка займет около 2 часов.

Гора Верблюд

Скала, напоминающая очертаниями голову верблюда. Тропа протяженностью 4 км ведет вдоль Волги от села Ширяево к подножию горы, откуда начинается довольно крутой подъем по склону. С "головы верблюда" открывается красивый вид на Волгу, Сокольи горы, Царев курган (на той стороне) и самое узкое место в среднем течении Волги - Жигулевские ворота. Для подъема/спуска нужны трекинговая обувь и сухая погода.

Длинные пешие маршруты

Для любителей ходить далеко и долго уже второй год прокладывается сухопутный пеший маршрут, повторяющий знаменитую водную Жигулевскую кругосветку - "Путь реки" (16+). Маршрут создается силами энтузиастов-волонтеров при поддержке национального парка.

Он включает в себя практически весь периметр Самарской Луки и многие ее достопримечательности. В настоящее время маршрут промаркирован и частично благоустроен на участках Рождествено - Вислый камень, Рождествено - Ширяево, частично Ширяево - Усинский курган. Общая протяженность маршрута составит 350 км.

Покоряем горы

По словам представителей национального парка "Самарская Лука", наиболее интересны для посещения горы: Молодецкий курган, Усинский курган (с. Жигули), гора Отважная, гора Лысая (г. Жигулевск), гopa Попова, гора Монастырская, гopa Верблюд (с. Ширяево), гopa Белая (с. Подгоры), скала Вислый камень (с. Шелехметь), гopa Каменная коза, гopa Лысая (с. Винновка), гора Плешка (усинский берег).