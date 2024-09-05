Путин назвал развитие туризма «револьверной операцией»

Развитие внутреннего туризма в России становится «беспроигрышной револьверной операцией», в которой одно тянет за собой другое, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По мнению президента, хорошо, что российские граждане ориентируются в значительной степени на туристические возможности страны.

«Оставаться в стране своего языка, культуры, не сталкиваться с проблемами пересечения госграниц, таможни, <…>, получить удовольствие от общения с природой, с нашей историей, с традициями... Очень интересно, это захватывает просто», – передает ТАСС слова президента России.

Путин отметил, что для поддержания процесса необходимо многое сделать. Глава государства подчеркнул, что благодаря туризму может повыситься уровень жизни.

«Это повышение уровня доходов всех уровней и бюджетов всех уровней. И конкретно гражданам (туристы) приносят определенный доход. Чем привлекательнее тот или иной регион, тем больше в него и частный бизнес вкладывает денег. То есть это такая револьверная операция беспроигрышная», – добавил Путин.

Президент заверил, что власти будут делать все для того, чтобы и дальше развивать внутренний туризм. Путин также подчеркнул, что нужно развивать инфраструктуру и заботиться о природе, чтобы развитие туризма не сказывалось пагубно на окружающей среде.