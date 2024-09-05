На всех калининградских пляжах разрешили купаться

В четверг, 5 сентября, погода на всём побережье Калининградской области благоприятная. Купание разрешено, но на некоторых пляжах спасатели посоветовали быть осторожными.

Температура воды сохраняется в диапазоне от +18 °C до +19 °C. Максимальная температура сегодня составит +28 °C.

Балтийск: флаг не вывешивается из-за окончания купального сезона, но спасатели продолжают дежурство. На море полный штиль. Температура воды +19 °C;

Зеленоградск: флага нет, купаться можно. Температура воды +19 °C;

Пионерский: без флага, купание разрешено. Температура воды +19 °C;

Светлогорск: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью.

Спасатели сообщили, что море успокаивается. Вода прогрелась до +18-19 °C;Янтарный: флаг жёлтый, в воде следует быть внимательным и осторожным. Температура воды +19 °C.

Информация актуальна на момент публикации.