В Костроме состоится фестиваль фейерверков

Фестиваль пиротехнического искусства "Серебряная ладья" пройдет в Костроме в ближайшую субботу.

© Российская Газета

Традиционный фестиваль фейерверков в этом году попросили провести костромские военнослужащие специальной военной операции. По мнению бойцов, они воюют в том числе для того, чтобы костромичи и их семьи жили обычной жизнью.

Эту "Серебряную ладью" посвятили Году семьи. Участники фестиваля средствами музыки и пиротехники расскажут о семейных ценностях - любви, верности, заботе. Особое внимание - семьям участников СВО.

Фестиваль в этом году перенесли на сентябрь. По мнению администрации области, к началу осени люди возвращаются из отпусков, дети приезжают домой после каникул, и это позволит большему числу горожан насладиться зрелищем. Кроме того, в сентябре проводить фестиваль удобнее, потому что раньше темнеет.

В фестивале примут участие шесть команд - из Симферополя, Ставрополя, Новосибирска, Горно-Алтайска, Казахстана и Костромы. Музыкальное сопровождение с комментариями ведущих можно будет услышать в эфире радио "Маяк-Кострома" на частоте 100,9 ФМ.

Победителя определит жюри. Кроме того, предусмотрено зрительское голосование. Старт фестиваля в Костроме будет дан 7 сентября в 21:00 на набережной Волги, в районе второго причала.