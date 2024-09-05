Театр-парк в Ессентуках: как «неуместный» проект стал символом курорта

Наспех построенная железнодорожниками конструкция шокировала Станиславского и застала аншлаг Маяковского. Что сегодня скрывается за эффектным фасадом — в нашем материале

Плохой театр на плохом месте

Первые «намеки» на большой летний театр в Курортном парке Ессентуков появились еще в 1848 году. При проектировании галереи источника № 17 архитектор Самуил Уптон предусмотрел закрытую веранду с небольшой сценой, чтобы принимающие целебную воду гости могли развлечься выступлениями артистов. Однако помещение вмещало мало людей и вовсе не соответствовало каким-либо параметрам для служения Мельпомене.

Решение строить театр приняли в 1901 году. Сроки поджимали, денег на возведение помпезного здания не было, и заказ поручили самым неожиданным специалистам — железнодорожникам. Когда гостивший здесь Станиславский увидел результат, с ужасом воскликнул: «Построили плохой театр на плохом месте!» Медицинское сообщество и вовсе ратовало за разбор конструкции.

Садовые лавки и чудо-занавес

Театр собрали буквально за год. Уже 17 мая 1902 года пригласили народ, батюшку, произнесли торжественные речи и передали здание в аренду петербургскому артисту Брагину в компании со старшиной ведомства благотворительных учреждений императрицы Марии.

Со временем к театру привыкли. Здесь стали выступать знаменитые артисты, и скромное помещение мгновенно стало центром культурной жизни. Уже, казалось, никого не смущали садовые лавки в партере на 700 человек, ажурные металлические столбы вместо колонн (они, кстати, полностью сохранились), мансардная железная крыша вместо рустованного фронтона.

Особое и на этот раз приятное впечатление производил занавес. На его устройство потратили пять тысяч рублей, а все полотнище было расписано масляными красками. Занавес до начала спектаклей изящно прикрывал декорации — парк, озеро и веранду.

По сути, ессентукский театр по убранству был схож с Лермонтовской и Пушкинской галереями, уступал им лишь внешне. На вид постройка была гораздо «тяжелее» легких и почти воздушных конструкций замков.

Незнакомец в соломенной шляпе

Пыльным летом 1903 года на аллее Курортного парка появился мужчина в соломенной шляпе и высоких дорожных сапогах. Наспех бросив вещи в нумерах, он отправился прямиком к театру, где ожидалась премьера. В тот вечер давали «Мещан».

Когда путник вошел в партер, в зале, кроме курсовой публики и местных, которые разорились на билет, было много представителей столичного бомонда. Среди них даже Константин Станиславский. Именно он и распознал в мужчине, снимающем шляпу и усаживающемся на садовую лавку, самого Максима Горького.

В тот вечер курортные газеты так и не написали рецензий на спектакль. Главной новостью стал приезд писателя в Ессентуки и ужин знаменитости в ресторане.

Портной Двухбабный

В 1927 году большой вояж по Водам совершил Владимир Маяковский. Билеты на поэтический вечер 11 сентября в Ессентуках разлетелись, не успев остыть после типографии. Желающих попасть на стихи Маяковского было так много, что в зале пришлось поставить дополнительные лавки, стулья и даже табуретки.

На выступление поэт отправился в приподнятом настроении пешком от железнодорожной станции. Этот променад подарил вечеру новый номер. Дело в том, что на Курсовой улице, по которой спускался литератор, находилось множество торговых точек и ларьков с бытовыми услугами. И на одной из вывесок Маяковский прочитал «Портной Двухбабный». Это так развеселило поэта, что он не пренебрег возможностью прочитать шуточную рифму прямо «с колес». К сожалению, импровизация не сохранилась, но, по воспоминаниям очевидцев, это было произведение из разряда стихов для взрослых.

Театральная конкуренция

В советские годы театр использовался по своему прямому назначению. Разбирать творческий салон никто не собирался, да и другого предложить для культмассовых мероприятий власти не могли. Лишь в 80-х у железного театра появился каменный конкурент.

На площади, которая сегодня называется Театральной, а раньше была известна как Пятачок, выстроили современный концертный зал. Благодаря улучшенным акустике и сервису новопоселенец переманил все показы и выступления к себе уже в первый год. Летний театр вскоре оказался в частной собственности.

Ресторация, сувениры и камерный театр

Сегодня здание, в архитектуре которого угадываются дореволюционные мотивы, живет современной курортной жизнью. Слева, примыкая к ажурной беседке семнадцатого источника, расположена городская ресторация, справа — магазин сувенирных и курортных товаров. А в центре — театр, афиши у входа похожи на те, у которых останавливался Горький, когда давали его «Мещан».

В театре проходят творческие вечера знаменитых артистов, ставятся сказочные зарисовки и даются большие премьеры детской кино-театральной школы «Хрустальный ИсточникЪ». Конечно, сегодня здесь уже не увидишь садовые лавки, вместо них стоят комфортные кресла, а при входе зрителей ждет очаровательное аутентичное кафе-музей, где на стенах — фотоистория паркового театра.