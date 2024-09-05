На Камчатке открылся исторический фестиваль

Исторический фестиваль "Камчатка - Россия - Мир", который в 2024 году посвящен 170-летию героической обороны Петропавловска-Камчатского от англо-французской эскадры, начался с научных чтений. Об этом ТАСС сообщили в краевой библиотеке.

"Научные чтения уже стартовали, в 2024 году фестиваль посвящен героическому событию 1854 года, когда была разгромлена англо-французская эскадра небольшим по численности, но сильным духом населением Петропавловского порта", - рассказали в библиотеке.

В торжественных мероприятиях фестиваля и праздничной программе примут участие Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, мужской хор Сретенского монастыря, региональная общественная организация сохранения исторического наследия "Гренадер". Кроме того, у участников фестиваля будет возможность пообщаться с представителями родов, участвовавших в обороне Петропавловска-Камчатского, пройдут исторические экскурсии, показ документальных фильмов и др.

Как сообщили ТАСС в мэрии города, к памятной дате в Петропавловске-Камчатском будет проведено благоустройство двух монументов - пушек на берегу Авачинской бухты и часовни, установленной в честь успешной обороны от захватчиков. На ремонт последней направлен 21 млн рублей, работы будут завершены до конца года. Пушки уже отреставрированы.

Во время Крымской войны (1853-1856 годы) в течение недели гарнизон Петропавловска (ныне Петропавловск-Камчатский) оказывал сопротивление англо-французской эскадре под командованием контр-адмиралов Дэвида Прайса и Феврие де Пуанта. 5 сентября союзный флот покинул район Петропавловска.