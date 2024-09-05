Вице-президент РСТ рассказал о необычных направлениях для туристов

В России туризм отличается тем, что агентства стараются максимально разнообразить предложения и удовлетворить туристов с самыми разными вкусами. Традиционные направления пользуются наибольшим спросом, но и необычные в последнее время набирают обороты. К примеру, популярностью пользуются Псковская область, Карелия и другие регионы, рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин Общественной Службе Новостей.

По словам эксперта, множество нестандартных видов отдыха сейчас внедряется даже на вполне традиционных направлениях. К примеру, если речь идет о Сочи, то путешественникам предлагают не пляж, а горы. Также популярность в последнее время набирает гастрономический туризм, сельский туризм.

"Помимо Санкт-Петербурга, который традиционно входит в тройку лидеров по всей России, десятки тысяч туристов приезжают в Псковскую область, в Карелию и другие регионы", - рассказал Барзыкин.

Еще один не самый привычный вид отдыха – это речные круизы, которые, по словам эксперта, в последние годы стали популярнее на 40%. Причем спрос на него остается до ноября, пока реки не начнут замерзать.

В целом по России спрос на путешествия вырос на 15-17%, рассказал Барзыкин. Общий тренд среди россиян сегодня – это экология, близость к природе, глэмпинг, оптимизация расходов, заключил он.

Напомним, по данным Росстата, в этом году россияне стали реже выбирать зарубежные курорты для отдыха – вместо этого они предпочитают путешествовать по стране. В топ тур-направлений по продажам входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дагестан, Кавказские Минеральные Воды.