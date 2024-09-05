Путин раскрыл влияние транспортного коридора от Петербурга до Владивостока

Единый транспортный коридор "Россия", который формируется в стране и пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока, будет способствовать развитию внутреннего туризма в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Со строительством коридора получит развитие и внутренний туризм. Весь маршрут трассы проходит через десятки регионов Российской Федерации. <…> Когда современная дорога достигнет Владивостока, автотранспортный коридор будет насчитывать более 10 тыс. км, включая подъезды к пунктам пропуска через государственную границу России", - сказал президент.

Он уточнил, что транспортный коридор развивается поэтапно. В декабре 2023 года была открыта современная автомагистраль между Москвой и Казанью, к концу 2024 года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. Также будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово.

Путин отметил, что единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока также позволит увеличить объем грузоперевозок и повысить качество автомобильного сообщения.

Ранее сообщалось, что федеральная трасса М-12 "Восток", являющаяся частью транспортного маршрута "Россия", строится рекордными темпами. Запуск движения на участке Москва - Казань произошел на семь месяцев раньше запланированного срока, теперь время в пути между этими городами займет не 12, а 6,5 часа. В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. Это будет единый коридор с единым стандартом обслуживания.