В Кирове разработали новый туристический маршрут

Туристический маршрут "Ворота русского севера", одной из ключевых тем которого стала жизнь и творчество всемирно известных художников братьев Васнецовых, разработали к 650-летию Хлынова (Вятки, Кирова), сообщили ТАСС в Туристическом кластере Кировской области.

"Маршрут разработан в виде восьмерки из малого и большого колец, которые соединяются у арт-объекта "Ворота русского севера" на Спасской площади. Именно 650-летний Киров исторически и территориально открывает дорогу на русский север", - сообщил собеседник агентства.

Большой кольцевой маршрут пройдет по старинным улицам города и познакомит участников с архитектурой старой Вятки и самыми красивыми местами: Свято-Серафимовским собором, площадью Александра Невского, Ботаническим садом, "Вятским Арбатом" - всего 17 достопримечательностей. Малый кольцевой маршрут ведет к реке и предполагает прогулку по набережной Вятки и Александровскому саду, основанному почти 200 лет назад. Также здесь предполагается посещение Вятского Успенского Трифонова монастыря и других достопримечательностей. Общая протяженность маршрута - более 7 км.

"Маршрут охватит важнейшие объекты туристского интереса и красивейшие места Кирова. Одна из ключевых тем маршрута стала жизнь и творчество всемирно известных художников братьев Васнецовых, которые в своих произведениях открыли России былинный мир севера, красоту северной вятской природы", - рассказали в туркластере.

Маршрут для всей семьи

Большой кольцевой маршрут рассчитан на подготовленных туристов, а малый - доступен для семей с маленькими детьми и маломобильных граждан. По обоим маршрутам можно передвигаться пешком, на самокатах и велосипедах, автомобиле или автобусе.

"Туристский маршрут "Ворота русского севера", разработанный к 650-летию города Кирова, ориентирован на семейные ценности и культурно-нравственное развитие поколений", - отметили разработчики маршрута.

На маршруте устанавливается навигация - световые блоки с описанием маршрута, его схема, указатели, аудиогиды и QR-коды, ведущие на информацию о каждом объекте. Предполагается, что в будущем туристический маршрут "Ворота русского севера", станет частью семейного регионального маршрута, который пройдет через всю область с юга на север.

Юбилей Кирова

Киров отмечает 650-летие в 2024 году. Горожане уже отметили День города 12 июня, Ночь города 29 июня, 20-22 сентября запланировано празднование исторического дня рождения Хлынова (Вятки, Кирова), в эти дни пройдут фестивали, концерты, соревнования, выступления звезд российской эстрады.