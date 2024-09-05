Жители Хабаровского края смогли съездить на Шантары по льготной цене

Власти Хабаровского края организовали 100 поездок на Шантарские острова для местных жителей по специальной цене. Об этом сообщила ТАСС министр туризма региона Екатерина Пунтус на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Проект получил колоссальный успех, путевки были раскуплены в первые несколько часов после объявления старта продаж, люди занимали очередь с четырех часов утра. Кстати, самому старшему путешественнику, который приобрел такую путевку, было 83 года. Всего было реализовано 100 путевок по стоимости 99 тыс. рублей, что почти в три раза меньше стоимости полного турпакета", - сказала Пунтус.

Шантарские острова - это архипелаг в Охотском море, он входит в состав Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Шантары - одна из главных достопримечательностей региона и часть туристического бренда "Хабаровский край: родина китов и самолетов".

Острова труднодоступны, попасть туда можно вертолетом, летом - с июня по сентябрь - на автомобильном и водном транспорте, пока у островов нет льда. Ежегодно красивейшие скалистые острова, у которых можно наблюдать гренландских и японских китов, а также косаток и белух, привлекают туристов со всего света. Для того, чтобы эта уникальная удаленная территория стала доступнее для жителей региона был реализован пилотный проект в рамках флагманской инициативы "Край притяжения. Туризм в удовольствие".

"Путешествия были рассчитаны на восемь дней с проживанием на базах в бухте у мыса Врангеля и в бухте Онгачан с различными видами активностей: пешими походами, выездными экскурсиями, в том числе на острова Большой и Малый Шантар, морской рыбалкой, плаванием на сап-досках рядом с китами и другое", - сказала Пунтус.

Для того, чтобы приобрести путевки по специальной цене, нужна была постоянная регистрация на территории Хабаровского края не менее трех лет.

Учитывая ограниченную туристическую емкость Шантарских островов, туры на острова для желающих, в числе которых также жители других регионов страны, а также иностранцы, организуют всего несколько туроператоров, количество посетителей за сезон - порядка 1,2 тыс. человек.

Министр добавила, что этот проект будет учитываться при формировании краевого бюджета на 2025 год.

Вопросы развития туристической отрасли обсуждаются на сессиях форума, объединенных темой "Россия дальневосточная".

О форуме

ВЭФ проходит 3 - 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.