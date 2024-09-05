На Камчатке построят новый гостиничный комплекс с термальными источниками

Гостиничный комплекс с термальными источниками Cosmos Collection Kamchatka построят в Елизовском районе Камчатского края до 2028 года. Он рассчитан на 231 номер, объем инвестиций составит более 11 млрд рублей.

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Cosmos Collection Kamchatka возведут на территории опережающего развития «Камчатка». Общая площадь территории превысит 250 га. Соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2024 подписали КРДВ и ООО «Система Сибирь». Об этом сообщили в пресс-службе КРДВ.

На территории комплекса кроме гостиничных номеров, построят коттеджи и дуплексы, многофункциональный центр для проведения мероприятий и спа-комплекс, а также бальнеологический центр с термальной водой. Для особых гостей будет предусмотрена вертолетная площадка.

«Из-за недостаточности инфраструктуры, активный туризм на Камчатке пока затруднен. Наша важнейшая задача – создать максимально комфортные для инвесторов условия работы в регионе, которые позволят им реализовать самые смелые идеи в сфере туризма», – сказал генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

Запуск проекта поможет создать в Камчатском крае порядка 340 новых рабочих мест.