На Камчатке построят новый гостиничный комплекс с термальными источниками

«Космос отель» с термальными источниками постоят на Камчатке к 2028 году
Гостиничный комплекс с термальными источниками Cosmos Collection Kamchatka построят в Елизовском районе Камчатского края до 2028 года. Он рассчитан на 231 номер, объем инвестиций составит более 11 млрд рублей.
Cosmos Collection Kamchatka возведут на территории опережающего развития «Камчатка». Общая площадь территории превысит 250 га. Соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2024 подписали КРДВ и ООО «Система Сибирь». Об этом сообщили в пресс-службе КРДВ.
На территории комплекса кроме гостиничных номеров, построят коттеджи и дуплексы, многофункциональный центр для проведения мероприятий и спа-комплекс, а также бальнеологический центр с термальной водой. Для особых гостей будет предусмотрена вертолетная площадка.
«Из-за недостаточности инфраструктуры, активный туризм на Камчатке пока затруднен. Наша важнейшая задача – создать максимально комфортные для инвесторов условия работы в регионе, которые позволят им реализовать самые смелые идеи в сфере туризма», – сказал генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.
Запуск проекта поможет создать в Камчатском крае порядка 340 новых рабочих мест.