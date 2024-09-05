Туристы стали чаще интересоваться отдыхом в Хабаровском крае

Туристический поток в Хабаровском крае по итогам года на 20% превысит прошлогодние показатели, сообщила ТАСС министр туризма региона Екатерина Пунтус на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Хабаровский край занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе по турпотоку (по числу туристских поездок), объемам оказанных платных и туристических услуг. В 2024 году мы ожидаем турпоток порядка 1,3 млн поездок, что превысит показатель 2023 года примерно на 20%. Речь идет о поездках жителей края, посещении нашей территории жителями других регионов страны, о въездном иностранном туризме. Въезд иностранных граждан в край показывает хорошую динамику роста. Только за летний период на речном направлении мы приняли порядка 20 тыс. туристов из Китая", - сказала Пунтус.

По итогам 2023 года турпоток превысил 1 млн поездок, что на 132,5% больше, чем в 2022 году. Объемы оказанных платных туристских и гостиничных услуг в 2023 году составили 7,43 млрд рублей. В 2024 году показатель уже превысил 3,6 млрд рублей, идет рост, отметила министр. Туристический поток края за первое полугодие более чем в 1,5 раза превысил уровень того же периода 2023 года и составил 641,43 тыс. поездок.

Пунтус добавила, что после пандемии в регионе проводится большое количество деловых мероприятий и значительно увеличился сегмент деловых туристов.